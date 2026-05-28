◆園田競馬２日目（５月２８日）

《小牧 太》

２勝を挙げ８０勝。フロンティエール（１２Ｒ）に自信。「チャンス十分」（◎）。エランフェーヴル（７Ｒ）も「一度使ったことで馬がよくなっているはず」（◎）メイショウマンゲツ（１Ｒ）は「攻め馬の動きはまずまずだった」（○）。

《下原 理》

６３勝。ウィルダスク（１２Ｒ）に気合。「勝利まであと少しのところまで来ている」（◎）。ファイブレイナ（４Ｒ）も「Ｃ３に降級してきっかけをつかんだ感じ」（◎）。ロミヒ（５Ｒ）は「最後はじりじりと伸びてくるので」（○）。コスモカピタン（６Ｒ）も「力はあるけど、気の悪いところがあって」（○）。テーオーパーソナル（７Ｒ）は「昇級２走目で」（○）。

《田野 豊三》

１勝追加で５９勝。ラピドフィオーレ（８Ｒ）で勝利を意識。「実績を考えるとチャンス」（◎）。スーパーアスラーダ（１２Ｒ）も「いい競馬が続いている」（◎）。アングラー（５Ｒ）は「じっくり構えていれば最後伸びる」（○）。ボトムレス（９Ｒ）も「ひと脚は使えるので折り合いがつけば」（○）。ナムラパピ（１１Ｒ）は「行き脚はある。スタートがカギに」（○）。

《杉浦 健太》

４１勝。リアンソリッド（６Ｒ）に手応え。「マイペースで運べれば」（◎）。スノーデイ（５Ｒ）も「前走が案外だったが、２走前ぐらい走れば」（◎）。タイムレスラブ（１０Ｒ）は「使いごとによくなっている。内枠だがうまく乗りこなせたら」（○）。アンモード（１２Ｒ）も「ロスなく立ち回ることができれば」（○）。

《小谷 哲平》

２７勝。メヘラーンガル（１０Ｒ）に一変ムード。「前走は距離が長かったかも。前、前で運べれば」（◎）。ジュエルドパリ（２Ｒ）も「前走も悪くない走り。気性的に落ち着いてくれたら」（◎）。ミラクルサーダ（１Ｒ）は「前付けできたら最後も踏ん張ってくれそう」（○）。モウショウ（５Ｒ）は「距離延長で」（○）。ワンノブアス（１２Ｒ）も「ベストの１４００メートル戦に戻って」（○）。ディニータ（３Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《大山 真吾》

２３勝。シアワセノクツ（１０Ｒ）に前進を見込む。「連闘は問題ない。脚をためて上がりを伸ばしたい」（◎）。エイシンサイネリア（２Ｒ）は「自分のペースを守ってどこまで」（○）エコロアテナ（７Ｒ）も「ひと脚はある。展開次第で」（○）。プレジールミノル（８Ｒ）は「こんなに走らない馬ではない。きっかけひとつで」（△）。

《土方 颯太》

１７勝。お薦めはエクスペリオン（５Ｒ）で「ペース次第でチャンス十分」（◎）。フロストシティ（１Ｒ）は「すんなり逃げることができれば」（○）。ライトニングブルー（８Ｒ）も「逃げることができれば」（○）。

《新庄 海誠》

１６勝。期待のミストラルピンク（７Ｒ）は「休み明けでまだ仕上がりきっていないかも」（○）。シェナクィーン（５Ｒ）は「距離短縮はいい。ハナに行けるようなら」（○）。マクラガレーヌ（３Ｒ）は「暑くなってよくなってきているが、行き切れないことには…」（○）。ビガーサンライズ（６Ｒ）も「相手なりに走るが、時計を詰める必要がある」（○）。サトノメドーサ（８Ｒ）は「前走が思った以上の走りをしてくれた」（○）。

《松木 大地》

１５勝。ワキノグラス（６Ｒ）に力が入る。「前走は強かった。昇級するのでこの相手にどこまで戦えるか楽しみはある」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触