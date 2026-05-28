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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【必見】こんな社長は資産管理会社を作るべき！設立するメリットを徹底解説！」と題した動画を公開した。動画では、市ノ澤翔氏が資産管理会社を設立する本質的なメリットや判断基準について詳しく解説している。



市ノ澤氏はまず、資産管理会社を「経営者の資産を管理するために作っている法人のこと」と定義。主に富裕層が不動産や株などの財産を個人で持たず、法人に所有させる目的で設立されていると説明した。



動画内では、資産管理会社を作るメリットとして「資産の値上がりを抑える」「事業承継がしやすい」「売りやすい」「管理がしやすい」「損益通算ができる」「節税効果」の6つを提示。特に個人の確定申告では複雑になりがちな資産の管理が、法人化することで決算申告のみとなり、異なる投資商品間の損益通算も可能になるという。市ノ澤氏は、法人化により「税金の負担を抑えられる」と、手残りを増やす意味での有効性を強調した。



一方で、法人の維持コストもデメリットとして挙げた。法人が全く動いていなくても法人住民税の均等割がかかり、最低でも年間約7万円の税金が発生することに触れ、設立にかかるコストとメリットを比較検討する重要性を説いている。



最後に、市ノ澤氏は「個人資産をどんどん増やしていきたいのであれば、1人1社法人を作れ」と断言。富裕層を目指す経営者にとって、資産管理会社の設立は有効な選択肢の一つであると結論づけた。



※本動画は2021年に制作されたものです。動画内で紹介している税率などの具体的な数値は当時のものですが、資産管理会社を設立する本質的なメリットや判断基準は現在も変わりありません。最新の税務判断にあたっては、事前に税理士等の専門家へご相談ください。