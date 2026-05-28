お笑い芸人で整体師の楽しんご（46）が27日夕、Xを更新。巨人の阿部慎之助前監督（47）が長女（18）に対する暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）された件について、自身の率直な思いを述べた。

阿部前監督は25日、18歳の長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕された。東京都渋谷区内の自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして、仲裁に入った。しかし、娘に言い返されたことで「カッとなった」などと供述している。仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報。26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。そして同日昼、監督辞任が発表された。今回の騒動をめぐり26日に謝罪会見を開き、巨人の監督を辞任すると表明した。

阿部前監督が26日開いた会見では、長女の手紙が紹介され「まず、殴る蹴るといった事実はございませんでした」「警察が来て一番驚いているのは私自身です。父が目前で連行される姿をみて、私は泣き崩れてしまいました」「実際、父はいつも陽気で私とはダジャレを読みあい笑い合う仲で、一緒に食事にも出かける通常の家族として行動しています」などと書かれていた。

しんごは、阿部前監督が会見で涙を流している画像を添付。「娘ちゃんごめんね... お父さんがかわいそうって思ってしまった」と記した。

この件に関しては、阿部前監督辞任などをめぐり、SNS上ではさまざまな意見がユーザーや著名人から書き込まれている。