バイエルンが日本代表DF伊藤洋輝の放出を検討しているようだ。独メディア『Bavarian Football Works』が伝えている。



昨夏にシュツットガルトから加入した伊藤は、センターバックと左サイドバックをこなせる守備者として期待を集めていた。しかし今季は負傷に苦しみ、長期離脱を繰り返すシーズンとなった。



同メディアによれば、中足骨の骨折などによって今季の伊藤は合計159日間の離脱を強いられて30試合を欠場したという。そうした状況もあり、バイエルンは今夏の移籍市場で「不振に終わった今季を経て、伊藤に対するオファーに耳を傾ける可能性がある」と報道。「クラブは約2000万ユーロ（約37億円）のオファーを受け入れる用意がある」と伝えられている。





一方で、売却理由は能力面への疑問ではなくコンディション面への不安が大きいために、「ワールドカップでのパフォーマンス次第では状況が変わる可能性もある」と見られているなど今後の活躍が去就に影響を与えることになりそうだ。左利きのDFとして高いビルドアップ能力を備え、最終ラインの複数ポジションをこなせる伊藤が仮に市場に出れば、関心を示すクラブは少なくないだろう。『Bavarian Football Works』は「実力よりも健康でコンディションを維持できるかを証明すべきだ」と、健康面でのアピールが必要になりそうだ。