

英国の公共放送BBCのファクトチェックチーム「BBC Verify」のページ

選挙や大きな事件が起きると偽情報や誤情報が広がります。メディアは自ら発信する情報への信頼を取り戻すため、ファクトチェックを強化しています。BBCやAFPの取り組みから、検証報道の現状と課題を紹介します。

この記事は、朝日新聞GLOBEの特集「SNSと分断 橋を架けるために」の記事として、2025年7月14日に配信されたものを再構成してお届けします。本編はこちらから

ざっくり要点

1. SNSで個人が自由に情報発信できるようになった半面、偽情報が急速に拡散

2. 英国の公共放送BBCやフランスの通信社AFPは専門チームを設けてファクトチェックを強化

3. AIによって生成された画像や動画への対応が重要になっている

4. 信頼確保と持続可能性が大きな課題となっている

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1, なぜ今、ファクトチェックが必要なのか

多くの人がSNSからニュースを得るようになり、噂やデマが広がりやすくなりました。メディアとしては発信情報についての事実確認の重要性が改めて問われます。AFPは2016年の米大統領選で偽情報が大きな問題となったことをきっかけに、17年に予定されていた仏大統領選前に専門部署をつくったそうです。

2, BBCの専門チーム Verifyの体制

BBCの専門チームでは、約60人のジャーナリストが働いています。オンライン調査、ファクトチェック、データジャーナリズムなどの専門スキルを持っているそうです。2024年の米大統領選では、ワシントンDCにもチームを設けました。配信する記事の多くは、42言語に翻訳され、世界中の視聴者に届けています。

3, AFPも「現地語対応」を重視

AFPの担当者は、多くの偽情報が現地語で拡散していることから、各地にいる地元の記者に、一次資料のチェック方法や調査報道技術を学んでもらうようにしていると説明します。月に600〜700本のファクトチェックの記事を出していて、特に選挙や大ニュースのタイミングで多く発信しています。

4, 読まれにくいという課題。それでも

ファクトチェックは、非常に手間のかかる作業です。AFPの担当者はさらに、読者の反応は「ほどんどがネガティブなもの」と明かします。ただ、ファクトチェックをする立場として、「人が何かを決めるときに事実に基づいて判断できる状態をつくりたい」という思いで偽情報に向き合っていると言います。

記者のひとこと

ファクトチェックは万能ではありませんが、情報の透明性を高め、報道機関にとって視聴者や読者との信頼関係を築く重要な取り組みです。社会にある分断を埋める役割も担っていると言えるのではないでしょうか。

より詳しく知りたい人はこちら

フランスの通信社、AFPのファクトチェックのページ

朝日新聞GLOBE「SNSと分断 橋を架けるために」

大きなニュースが飛び込んだり、選挙があったりするたびに偽誤情報や陰謀論が拡散しがちだ。広がる背景には、「既存のメディアが事実を伝えていないのでは」といった不信感もあると言われる。メディア側も信頼を取り戻そうと、ファクトチェックに本腰を入れ始めている。英国の公共放送BBCと、フランスの通信社AFPの担当者にそれぞれ尋ねた。

世界に広がるファクトチェック 巨大ITとの連携は？ BBCとAFPの担当者に聞く

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