「日本ダービー・Ｇ１」（３１日、東京）

上積みは十分だ。皐月賞１４着からの巻き返しを狙うパントルナイーフは２７日、美浦Ｗでサトノパトリオット（４歳２勝クラス）、オリオアルセーリオ（４歳１勝クラス）と３頭併せを行った。抜群の動きで６Ｆ８１秒７−３７秒６−１１秒２を刻み前者と併入、後者には１馬身半先着。ゴール前の末脚には目を見張るものがあった。太田助手は「３頭併せの真ん中で実戦を想定したいつも通りの追い切りを消化。動きは良かったし、迫力もありました」と満足げな表情。態勢に抜かりはなさそうだ。

復帰戦に予定していた弥生賞ディープ記念をフレグモーネで回避し、１冠目は東スポ杯２歳Ｓからのぶっつけとなった上に、レースでは４角と直線でスムーズさを欠き、実力を発揮できずに終わった。主戦のルメールは「絶対に能力のある馬」と高く評価。「東京の方がいいし、全く問題ない」と舞台も歓迎する。

鞍上にとっては、勝てば１７年レイデオロ以来の２勝目となる。そのレイデオロはホープフルＳからぶっつけで皐月賞（５着）を使い、次戦でダービーＶ。パントルナイーフと出走過程がダブる。「フレッシュな感じでダービーに使える。レイデオロがそうだった」と過去の成功パターンを挙げながら「ダービーはみんな勝ちたいし、私も勝ちたい」と力を込めた。名手のエスコートで、世代の頂点を目指す。