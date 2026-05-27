入野自由が、ミニアルバム『HUMOR』を8月26日にリリース。あわせてに8月29日に『入野自由 納涼祭2026』を開催する。

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本情報は、本日5月27日に開催された『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026』羽田公演内で明らかにされたもの。入野のミニアルバムのリリースは約4年ぶりとなる。本作には『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026』で初披露されたスージー（ゴホウビ）提供曲「わからない」、ABEMAオリジナル番組『声優と夜あそび2025』の火曜MCについて歌った「LOVE YA TUESDAY」（入野自身が作詞を担当）が収録される。

さらに、TVアニメ『神の庭付き楠木邸』で入野と同じく主題歌を担当するだいじろー（JYOCHO）提供曲「こころの置き方」、佐伯youthK提供曲「ネコジタ」、すでに先行配信されている「アイニ」「僕らの歌」を加えた全6曲が収められる。

あわせて発表された『入野自由 納涼祭2026』は、ミニアルバム発売週の8月29日に開催。ライブツアーとは異なるミニライブが予定されている。

『HUMOR』のコロムビアミュージックショップ予約者を対象に、『入野自由 納涼祭2026』チケット最速申込となる“CD予約先行”シリアル配布キャンペーンが、5月28日18時より開始。同イベント後には、全国アニメイトでのCD予約者を対象とした『HUMOR』発売記念お渡し会の開催も決定している。

また、各ショップでは限定セットも販売される。コロムビアミュージックショップでは、最新ツアー『IRINO MIYU LIVE TOUR 2026 “Humor is Human”』のステージの模様を収めたフォトブック（A5サイズ／28P）付きの『CMS限定セット』を販売。全国アニメイトでは、『ぶらさがりアクリルキーホルダー』が付属する『アニメイト限定セット』が用意される。

（文＝リアルサウンド編集部）