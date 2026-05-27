ダイエットや筋力アップなどを目的にトレーナーから個別指導を受ける「パーソナルトレーニング」で利用者がけがをする事故が相次いでいるのを受け、消費者庁の消費者安全調査委員会（消費者事故調）は２７日、事故原因をまとめた報告書を公表した。

トレーナーの知識や経験不足などが要因にあるとして、国に対し、トレーナーに求められる基準の策定を業界団体に促すことを求めた。

健康ブームなどの影響で、近年はパーソナルトレーニングの人気が高まっており、利用者は数百万人規模に上るとみられる。ただ、指導するトレーナーに法的な資格は必要なく、安全対策は事業者やトレーナーに任されているのが実態だ。

報告書によると、２０１９〜２５年にパーソナルトレーニング中に起きた事故は１９６件あり、２０年の２２件から２５年は４４件と倍増した。事故全体の４１％（８１件）が腰椎骨折など治療に１か月以上かかる重傷だった。年代は４０歳代が２６％（５１件）と最多で、３０歳代が１８％（３７件）と続いた。

２３年５月から調査を始めた消費者事故調は、実態把握のため、利用者とトレーナーの双方にアンケートを実施した。回答した利用者（１３３６人）のうち、けがなどを１回以上経験した人は１２％（１７３人）で、「指示が無理だと感じたことがある」と答えた人は３２％（４２８人）に上った。

調査結果を受け、消費者事故調は、フィットネスに関連する民間団体や資格は多数あるものの、パーソナルトレーニングの指導者に求められる知識や経験、ノウハウなどについての考え方が整備・共有されている状況にないと判断。トレーナーの指導不足によって事故が発生していると考えられるとした。

再発防止策として「安全確保に向けた仕組みの創設」を挙げ、知見などを体系化したトレーナー向けの基準の策定や、トレーナーの育成・管理方法の見直しなどにも言及した。フィットネス関係の施策を担う経済産業省に、仕組みの創設や運用を業界団体に促すことなどを求めた。

消費者事故調の中川丈久委員長は２７日の記者会見で、「トレーナーは体に関わる重要な仕事。基準や手順を決めて、利用者と会話を重ねながら安全なトレーニングを実践してほしい」と話した。