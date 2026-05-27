セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、冷凍米飯の新商品「セブンプレミアム 大盛りチャーハン」を5月26日から順次、発売。

【画像】えー！ セブン−イレブンの冷凍食品にこんな商品も！ 大容量で使い勝手よさそう！

同社によると、冷凍食品が「シェアする」ものに加えて「一人でお腹いっぱい食べたい」というお客様のニーズに対してボリューム感と、コストパフォーマンスの良さにこだわったということです。

同商品は、パラッと炒めているため、食べ進みがよく、しょうゆなどの香ばしさが相まって最後まで飽きが来ない味わいになっています。内容量は450グラムで、価格は408円（税込み）。

担当者は「『一人前では少し物足りないけれど、二人前だと多すぎる』といったお声にもお応えし、セブンプレミアムから、コスパのよい大容量サイズの『チャーハン』を発売いたします」といい、「1袋で満足できる大盛りサイズだからこそ、何度でも食べたくなる味わいに仕上げました。パラッとした食感と香ばしさで、ガツガツと食べ進められる一品です。シェアしても一人でも存分に味わえる大盛りチャーハンが『いつ食べてもおいしい、冷凍庫にあるとうれしい』存在になれましたら幸いです」とコメントを寄せています。

※消費税は8％で計算。

