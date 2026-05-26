【東京都多摩市】ランチ食べ放題、夜はコースも充実！「漁港食堂 三方」が東京・多摩センター駅にOPEN



イートウイングが運営する「漁港食堂 三方(さんぽう)」が、5月25日(月)に東京都多摩市・多摩センター駅おちあい横丁2階に新規オープンした。

新鮮な刺身が60分間食べ放題



「刺身食べ放題 漁港食堂」は、刺身をはじめとした様々な料理がセルフ形式で60分間食べ放題のスタイル。

長崎県や高知県大月町の蓄養本鮪、高知県宿毛の鰤など日々8種類以上の刺身ネタを全国から仕入れており、旬の食材も季節に応じて提供している。



食べ放題の目玉は、数量限定で提供する長崎県産の「生本マグロ」。

蓄養の生・本マグロは冷凍することなく店舗に届けられ、とろけるような舌触りと濃厚な旨味が楽しめる。





日々8種類以上の刺⾝ネタに加えサラダ・惣菜・揚げ物・天ぷら・自家製カレー・あら汁・季節のフルーツ・デザートなど、和食の枠を超えた豊富なサイドメニューも全て食べ放題だ。



さらに、おでんも食べ放題で、蒸し器を導入した豚まん・しゅうまいなどの点心もラインナップ。

子どもから大人まで幅広い世代が満足できるような内容だ。

ランチは食べ放題に加え単品メニューも充実

[caption id="attachment_1619893" align="aligncenter" width="316"]< 漁港食堂三方 多摩センター店の販売価格[/caption]

ランチは刺身食べ放題(60分・大人3,630円〜)に加え、単品の海鮮丼8種類・定食3種類と日常使いも可能な幅広いラインナップを展開。

刺身食べ放題の価格はダイナミックプライシング制が導入されており、60歳以上は終日3,300円のシルバー特典もある。



単品メニューも充実しており、寿司・海鮮丼・サザエ壺焼など多彩なラインナップが揃う。

東京から一番遠い町・高知県大月町名物のブリのへら寿司も登場する。



刺身三種盛り1,880円・五種盛り2,380円では、本鮪をはじめ自慢のネタを厳選して提供している。



長崎畜養本マグロ刺身は、大卸から直接仕入れている同店自慢の逸品で880円という大特価で提供中だ。



天ぷら盛り合せは880円で、野菜天ぷらは180円〜と種類豊富な20種類の天ぷらを展開。



そのほか、ブリ漬け丼は880円(税込)、



本マグロ丼は1,680円(税込)、



本日のアラ煮は690円(税込)、



秘伝たれの海鮮漬けは590円(税込)など、多彩なメニューが揃う。

また、5月中はオープン記念として、通常780円の鰹のタタキを1人前380円(税込)で販売している。

ディナーはアラカルト・コースが充実



ディナーは単品メニューとコースも充実し、ふぐ三昧コース・刺身食べ放題コースが4,980円から楽しめる。ディナーの刺身食べ放題コースは2時間制でゆっくりと席で楽しめるため、ストレスなく存分に満足できるような内容だ。

てっちり・てっさも楽しめるコースも用意されており、飲み放題付きのお値打ちコースは3,300円〜(飲み放題追加は90分1,500円)。海鮮丼・弁当のテイクアウトも可能だ。

ドリンクも低価格で提供



ドリンクメニューもお得な価格設定となっており、ハイボール・氷結無糖レモンサワー・赤玉ワインサワーをそれぞれ1杯198円(税込)で終日提供している。



キリン一番搾り 生ビール430円(税込)、キリン 晴れ風 瓶ビール580円(税込)も用意している。

店舗概要と今後の展開



多摩センター店は、京王相模原線「京王多摩センター駅」・小田急多摩線「小田急多摩センター駅」いずれも徒歩2分のアクセス抜群の立地。席数は72席でカウンター席・個室も充実し喫煙室もある。

4月23日(木)にオープンした横浜鶴見店に続き、6店舗目の出店だ。



既存店舗は漁港食堂えびす市場 名古屋駅前店、



漁港食堂まじめや難波店、



漁港食堂秦野店、



漁港食堂三方 鶴見店がある。

[caption id="attachment_1619909" align="aligncenter" width="600"]漁港食堂 秦野店[/caption]

2025年9月20日(土)にオープンした漁港食堂秦野店は、12時に100人以上が行列を作った日もあるそう。今後は7月下旬に神戸三宮への出店も計画されている。

また、高知県大月町とは、アンテナショップ活用に関する連携協定を2月24日(火)に締結している。

この機会に「漁港食堂 三方 多摩センター店」に足を運んでみては。

■漁港食堂 三方 多摩センター店

住所：東京都多摩市落合1-11-3 おちあい横丁2階201号室

営業時間：ランチ11:30〜15:00 (ラストオーダー14:30)、ディナー17:00〜23:00(ラストオーダー22:30)

定休日：なし

※ビュッフェ式の刺身食べ放題はランチのみ、コース・アラカルト利用可

※ディナーはコース・単品での営業

※立席なしのディナー「食べ放題コース」もあり

(丸本チャ子)