島根スサノオマジックが新井翔太の期限付き移籍加入を発表…「チームの勝利に貢献できるよう全力で」

5月27日、島根スサノオマジックは、新井翔太が横浜エクセレンスとの2026－27シーズン選手契約合意にあわせ、同クラブからの期限付き移籍にて引き続き加入することを発表した。

東京都出身で現在22歳の新井は、172センチ72キロのポイントガード。実践学園高校から青山学院大学へと進学し、2025－26シーズン途中の2月に特別指定選手として島根へ加入した。今シーズンのB1リーグ戦では20試合に出場し、1試合平均6.9得点1.3リバウンド2.9アシストを記録した。

今回の発表に際し、所属元となる横浜EXの石田剛規GMはクラブを通じてコメントを発表。「2025－26シーズン中盤より大学で活躍をする新井選手には注目をしていました。横浜エクセレンスのスタイルにも合致し、新たな魅力にもなると感じており、関係者含め、将来的な話を進めておりました」と明かし、「新井選手の努力や才能、そしてチャンスをつかむ力もあり、B1という舞台で素晴らしい活躍を続けることとなりました。そして島根とも協議を重ねる中で、新井選手が2026－27シーズンにB.PREMIERでプレーをするチャンスがあることとなり、三者の合意のうえで、期限付き移籍を実施することになりました。信頼と評価をつかみ取った新井選手の頑張りこそが、この機会を生み出したと考えています。そして新井選手が素晴らしいキャリアを歩む際に、我々もその一端を担えることはうれしく思います。島根スサノオマジックの新井翔太選手の応援もどうぞよろしくお願いいたします」と、今回の契約に至った背景と期待を語った。

また、島根の広瀬GMは新井獲得の経緯について、1月のドラフトで指名を行わなかったものの、ガード陣の負傷により特別指定選手として迎え入れ、チームに大きなインパクトを残したと説明。さらに「B.LEAGUE PREMIER初年度となる来シーズンも新井選手に島根スサノオマジックでプレーしてもらうためには、どのような形が可能なのかをリーグにも確認しながら検討を重ねてまいりました。最終的には、新井選手、そして横浜エクセレンス様とも協議を行い、期限付き移籍という形で合意に至りました」と、リーグや所属元となる横浜EXと協議して進めたことを明かしている。

両クラブからの後押しを受けて期限付き移籍が決まった新井は、「引き続き島根スサノオマジックでプレーすることになりました、新井翔太です。プロキャリアのスタートを島根スサノオマジックで迎えられることを、とてもうれしく思います！そして、横浜エクセレンスの石田GMをはじめ関係者の皆さま、今回は私の挑戦を受け入れ、目標に対して温かく背中を押してくださり本当にありがとうございました。ルーキーらしく何事にも積極的に取り組み、チームの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります！」と、クラブを通じてコメントした。

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