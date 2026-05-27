NTTドコモは、スマートフォンの即時修理サービスについて、「ドコモ提携修理取次店舗」での受付を6月3日に開始すると発表した。まずは14店舗で開始し、順次拡大する。

即時修理サービスの提供は2022年9月に開始しており、対象のドコモショップ全国40店舗の店頭で、ドコモが販売する対象端末の即時修理を最短60分で利用できる。

新たに修理事業者と提携し、ドコモ提携修理取次店舗を設けた。取次店舗では、ディスプレイやバッテリー交換などの正規部品を利用した修理対応をこれまで通り利用できる。修理はメーカーの技術研修を受けた専門スタッフが担当する。

5月27日時点の対象機種は、サムスンのGalaxyスマートフォン24機種。メイン基板の交換が必要な故障を除き、ディスプレイ破損やバッテリー交換、カメラ交換などに対応できる。対象の機種やメーカーは順次拡大予定。

取次店舗は、日本PCサービスの「スマホスピタル」やシナジーグローバルの「スマートクール」。東京都、神奈川県、埼玉県、長野県、愛知県、岐阜県、三重県、大阪府、兵庫県、福岡県の合計14店舗で提供される。

なお、トライアル運用として「スマホスピタル」の一部店舗との提携を2025年10月に開始し、予約も受け付けている。

各取次店舗での修理については、対象の各ドコモショップで予約を受け付けている。ドコモショップに来店すると、提携先の取次店舗へ案内される。来店予約の受付は5月27日に開始する。

ドコモ提携修理取次店舗一覧 全14店舗（5月27日時点） ドコモショップ ドコモ提携修理取次店舗 取次店舗住所 ドコモショップ Luz 大森店 スマホスピタル大森店 東京都大田区山王3丁目6-3 MEGA ドン・キホーテ大森山王店1階 ドコモショップイオン相模原店 スマホスピタルイオン相模原店 神奈川県相模原市南区古淵2丁目10-1 イオン相模原ショッピングセンタ3階 ドコモショップ本厚木店 スマホスピタル厚木ガーデンシティ店 神奈川県厚木市中町1丁目5-10 厚木ガーデンシティ8階 ドコモショップイオンモール春日部店 スマートクールイオンモール春日部店 埼玉県春日部市下柳420-1 イオンモール春日部2階 ドコモショップイオンモール須坂店 スマートクールイオンモール須坂店 長野県須坂市大字福島386-1 イオンモール須坂2階 ドコモショップ モゾ ワンダーシティ店 スマートクール mozo ワンダーシティ店 愛知県名古屋市西区二方町40 mozo ワンダーシティ4階 ドコモショップ MEGA ドン・キホーテ UNY 岐阜店 スマホスピタル岐阜店 岐阜県岐阜市加納神明町6丁目1 MEGA ドン・キホーテ UNY 岐阜店1階 ドコモショップイオンモール津南店 スマートクールイオンモール津南店 三重県津市高茶屋小森町145 イオンモール津南3階 ドコモショップ天王寺ミオ店 スマホスピタル天王寺ミオ店 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ駐車場ビルB2階 ドコモショップららぽーと和泉店 スマートクールららぽーと和泉店 大阪府和泉市あゆみ野4丁目4-7 ららぽーと和泉4階 ドコモショップくずはモール店 スマホスピタルくずはモール店 大阪府枚方市楠葉花園町15-1 くずはモール本館ミドリノモール3階 ドコモショップ姫路みゆき通り店 スマホスピタル by デジホ 姫路キャスパ店 兵庫県姫路市西駅前町88 キャスパ1階 ドコモショップサテライト枚方ビオルネ店 スマホスピタルビオルネ枚方店 大阪府枚方市岡本町7-1 ビオルネ2階 ドコモショップサテライト MARK IS 福岡ももち店 スマホスピタル by デジホ マークイズ福岡ももち店 福岡県福岡市中央区地行浜2丁目2-1 マークイズ福岡ももち4階

なお、「ドコモショップサテライト枚方ビオルネ店」の取次店舗「スマホスピタルビオルネ枚方店」と、「ドコモショップサテライト MARK IS 福岡ももち店」の取次店舗「スマホスピタル by デジホ マークイズ福岡ももち店」で修理を希望する場合は、ドコモショップではなく取次店舗への直接予約となる。

修理料金は、「ケータイ補償サービス」または「smart あんしん補償」に加入している場合、加入中サービスの月額料金により4400円または5500円となる。これらの補償サービスに未加入の場合は、故障受付基本料1万1000円に修理実費を加えた金額となる。