女優のん（32）が27日、都内で「ニッスイ『国産養殖サーモンに関する事業説明会兼試食会』」に登壇した。

同社のイメージキャラクターを務めるのんは、海を連想させるブルーを基調とした衣装で登壇。ブルーのパンツにグレーのトップスを合わせ「レイヤードがかわいいんです」と説明した。イメージキャラクター就任4年目を祝い、ニッスイサーモン1尾が贈呈された。のんは「わあ〜！」と笑顔を見せて受け取り「まさかこんなに立派なサーモンをいただけると思っていなかったので、立派なサーモンに負けないように魅力をお届けできるよう頑張ります」と意気込んだ。

CMコンセプトにちなみ、最近始めた新しいことについてもトーク。のんは「木のお世話です」とし「植物をお家に導入しまして、今まで観葉植物とかお家に置いたことがなかったんです。お世話できない人間だと思っていたんですけど最近デビューしまして、今三つあります」と明かした。

植物の世話には「すごいかわいくて」と愛情を持って接しており「伸びすぎた木を切って挿し木をしたり…」と、人生初という剪定（せんてい）も行うなど、本格的に取り組んでいる。「両親も妹も植物を育てる人なんです。メッセージを送りあって『今これくらい根っこが生えた』とか『葉っぱの様子がこうなんだけど、どうしたら良い？』とか。今猛烈にお世話しています」と家族のサポートも受けているという。

植物愛が止まらず「朝になったらカーテンを開けてお日さまを浴びさせて水をあげたり。昨日は晴れてたので、1週間に1回水やりをするんですけど…」としゃべり続けた。自身のあまりの熱の入りっぷりに「めっちゃしゃべってる！」と自らのマシンガントークにツッコんで照れていた。

イベントではサーモンを使ったカルパッチョ作りに挑戦。エプロンを着けて調味料を合わせたりと奮闘していた。