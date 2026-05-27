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YOU投資チャンネルが「資産5000万円の本当のヤバさ。準富裕層の世界と到達への最適解【モンテカルロ・シミュレーション】」を公開した。本動画では、純金融資産5000万円以上の「準富裕層」に到達すると人生がどう変わるのか、そしてその資産は暴落やインフレにどこまで耐えられるのかを、データと独自シミュレーションを用いて解説している。



動画の序盤でYOUは、資産5000万円以上の世帯が日本の上位1割前後に位置し、「富士山で言えばもう9合目」であると説明。この領域に達することで生じるリアルな変化として、会社に依存しない「働き方の自由」が得られる点や、「複利がバグる」現象を挙げる。同じ年利5%で10年運用した場合でも、1000万円と5000万円とでは増加額に約2500万円もの差が開くことを示し、これを「まさに資本主義のチート」と表現した。一方で、わずかな相場の調整でも数百万円が吹き飛ぶため、「暴落の恐怖が別次元」になると語り、強靭なメンタルが求められると指摘している。



続けて、上位1割へ到達するためのルートは魔法ではなく、「入金力を作る」「長く市場に居続ける」「途中で降りない」の3点に集約されると断言。YOUは資産5000万円を、単なるゴールではなく「人生の主導権を取り戻すスタートライン」であると定義した。



後半では、独自開発の「モンテカルロ・シミュレーション」を使用し、5000万円を30年間取り崩すケースを検証。インフレ率や税金を考慮した厳しい条件下で1万回の計算を行った結果、資産が尽きない成功率は100%となった。しかし、インフレの影響で実質的な最終残高の価値は半減し、現金のまま放置すれば購買力が大きく低下する事実を浮き彫りにした。また、相場の状況によって毎年の取り崩し可能額が大きく乱高下するため、会社員の給料のような安定収入にはならないという現実も示している。



YOUは「インフレという波に飲まれ、時には資産が半分になるような大暴落も経験する」と総括。最悪のシナリオを想定し、非課税制度を活用しながら淡々と運用を続けることが、資産を長生きさせるための鍵であると結論付けた。