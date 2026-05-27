天皇皇后両陛下は、国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を迎え皇居で歓迎行事に臨まれました。

こちらは午前9時半ごろの皇居・宮殿の映像です。

天皇皇后両陛下は国賓として来日中のフィリピンのマルコス大統領夫妻を皇居に迎え歓迎行事に臨まれています。

両陛下が国賓を迎えられるのは去年3月にブラジルのルーラ大統領夫妻を迎えて以来で、令和になって3回目です。

マルコス大統領は26日夜来日し、29日まで4日間の日程で滞在します。

マルコス大統領は就任以来、2023年に2回、去年1回、日本を訪れています。

両陛下とマルコス大統領夫妻は、秋篠宮ご夫妻、高市総理大臣をはじめとする閣僚などと共に宮殿・東庭で行われる歓迎行事に臨まれました。

両陛下と大統領夫妻が中央の台に進まれます。

ここで両国の国歌が演奏されます。

そしてマルコス大統領が儀仗隊の栄誉礼を受けました。

この後、両陛下と大統領夫妻は日本側の閣僚らやフィリピン側の随員らとそれぞれ会釈をされます。

歓迎行事の最中にはマルコス大統領にゆかりのあるフィリピン・イロコス地方のフォークソングが2曲演奏されます。

歓迎式典の後、両陛下は、大統領夫妻と宮殿・竹の間で懇談されます。

また27日夜は、宮殿・豊明殿で両陛下主催の宮中晩さん会が開催されます。

宮中晩さん会には皇族方が出席し、去年、成年式を終えた秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて出席されます。

また、フィリピン出身で日本で活動するジャズ歌手のチャリートさん、今年9月にフィリピンで初となる海外での主催試合を行うバスケットボールBリーグチェアマンの島田慎二さんら、フィリピンにゆかりのある人々が招待されています。