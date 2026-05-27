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YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【おすすめキーボード】日本語配列な「AULA F99J」「AULA Hero68J」をレビュー。磁気方式と超静音が良すぎました！」と題した動画を公開した。海外メーカーのゲーミングキーボードでは珍しい「日本語配列」を採用した2機種をピックアップし、打鍵感や機能性の違いから、プレイスタイルに合わせた選び方を指南している。



動画の前半では、黒地に赤い印字が特徴的な「AULA F99J」を紹介。テンキーを備えつつもコンパクトなサイズ感で、8,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、有線・無線の3種類の接続方式に対応する。戸田は実際にタイピングを行い、「めちゃめちゃ静か。過去にレビューした中でも3本指に入る静かさ」と絶賛。多層構造のガスケットマウントがもたらすコトコトとした丸みのある打鍵音を高く評価し、静かな環境で使いたいユーザーに強く推奨した。



続いて後半では、鮮やかなオレンジ色が目を引く有線専用モデル「AULA Hero68J」をレビュー。50年代のアメリカを彷彿とさせるレトロでエモいデザインに加え、背面が光る透明な装飾パーツや、持ち運び用の専用ストラップなど、遊び心溢れるディテールを紹介した。機能面では磁気方式のマグネティックスイッチを搭載しており、専用アプリを通じてキーストロークを0.01mm単位で調整できる「ラピッドトリガー」に対応している点を実演。打鍵音は大きめであるものの、「カチカチとした打鍵感が好きな方にはたまらないモデル」と語気を強めた。



総評として、戸田はスタンダードな使いやすさを備えた「AULA F99J」に73点、尖ったデザインとキレのある打ち心地を実現した「AULA Hero68J」に77点という高評価を付けた。確かな静音性を求めるか、マニアックなレスポンスと打鍵感を追求するか。キーボード選びにおいて、自身の用途や好みを再確認するきっかけとなるレビューとなっている。