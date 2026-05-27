「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）

日中は３０度を超える日も増え、はっきりと初夏の足音が聞こえてきた。当レースは５月下旬に行われるようになった１８年から、過去８年で牝馬が６勝。“夏は牝馬”の格言がぴたりと当てはまる。憂鬱（ゆううつ）な暑さがくる前に、快速で押し切りたいのがメランコリニスタだ。

近２走が鮮やかな逃げっぷりで２連勝。前走の１勝クラスは前半３３秒５のペースを作りながら、ラストも余力たっぷりに後続を突き放した。時計を０秒５詰めただけでなく、同開催のＧ２フィリーズＲの勝ちタイムを上回っているのも注目だろう。吉村師は「いいスピードを見せてくれています。千二、そして京都に変わるのはいいと思う」と自信を口にする。

２カ月間の休養を経て、快速自慢が集うここを目標に。「いいタイミングで勝ってくれて、休ませることができた。成長を感じるし、状態もフレッシュです」。毛ヅヤの発色も良く、馬体の張りも上々。暑さにへこたれず、順調に調整が進んでいることがうかがえる。

先週は２度のレコードを記録するなど、京都の馬場コンディションも依然として良好。過去１０年で逃げ馬が５勝（２１、２２年は中京開催）しており、今年も前は簡単に止まりそうにない。「操縦性は高いので逃げにはこだわらない。それでも、前々でペースに乗れると思う」と吉村師。戦術の選択肢はあえて狭めず、スピード性能の高さにかける。