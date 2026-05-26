プロ野球・巨人の阿部慎之助監督が長女に暴行を加えたとして逮捕され、釈放された事件。通報は、チャットGPTに質問した上でのことでした。

【写真を見る】｢“チャッピー”に聞いて児童相談所に通報｣などと話す子どもも…1.7%が子ども本人からの通報 愛知の児童相談所

子ども本人からの通報は全体の1.7%程度

子どもが直接、児童相談所に通報するのは比較的珍しいケースです。愛知県内の児童相談所に寄せられた虐待に関する相談件数は、2024年度に1万660件。

そのうち、半数以上が警察からの通報で、子ども本人から直接通報があったのは178件と全体の1.7%程度でした。

「チャッピーに聞いて通報した」と話す子どもも

一方で愛知県内の児童相談所によりますと、子どもと接する中で、チャットGPTの通称の「チャッピーに聞いて通報した」などと話す子どもが複数いたといいます。

担当者は、「AIは対話形式で、相談に乗ってくれるところが、通報しようという気持ちの後押しになっているのではないか」と話しています。

どういう時に生成AIを使う？高校生に聞いてみると…

今の高校生は、どのくらい生成AIに相談しているのでしょうか。愛知県立愛知商業高校の3年生に聞きました。

（大石邦彦アンカーマン）

「プライベートでチャットGPTなどの生成AIに相談している人は？手をあげてください。6割ほどですかね」

（高校生3年生）

「野球で上手くいかなかったら気持ちが落ち込むが、どういう風に対処したら良いか質問する。気持ちは自分次第だから。自分のやりたいことをやって気持ちをあげげていこうと言われる」

では、緊急時にも相談をするのか聞いてみると…



「自分の親だと連絡が遅いときがあるから、細かくチャットGPTに書いて、助かるかもしれない場面を教えてもらう」

「わらにもすがりたくなるような思いで（生成AIが）使えるなら相談する」