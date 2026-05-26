ＹｏｕＴｕｂｅのＪＲＡ公式チャンネルは２５日、「勝浦正樹が聞く！ 勝負の裏側」で、２４日のオークスでＪＲＡ女性騎手として初のＧ１制覇を成し遂げた今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島厩舎＝のレース直後のインタビューを公開した。

ジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）とのコンビで快挙達成後、勝浦正樹元騎手と同じＪＲＡ競馬学校１３期生でもある父の康成助手と登場。勝浦さんの質問に「私はつかまっていただけなので…」と謙遜していた今村騎手だが、「（前走の）忘れな草賞終わった時から一緒に乗っていたジョッキーの評価が高くて、Ｇ１ジョッキーたちがみんなそう言うならチャンスはあるかなって」と手応えをつかんでいた様子を伝えた。

オークスでＪＲＡ女性騎手初のクラシック参戦が決まった後からは「冷やかしみたいなものも多くて…」と苦笑いした鞍上。それでも「言われるのは分かっていたし、こうやって結果がはね返してくれて良かったなと思います」とホッとした表情をのぞかせていた。

「言うことないです」と娘をほめたたえていた康成助手は、２０１３年に手がけたメイショウマンボがオークスを制覇。父から続く壮大なドラマに、今村騎手は「きれい事すぎるって言いますか…。雑味がないと言いますか、そんな感じがすごくします」と“聖奈節”で振り返っていた。

話題のジョッキーの舞台裏に、再生数は２６日正午現在、２４万回を突破。コメント欄も「結果で跳ね返すことができる今村聖奈カッコ良すぎる」「ワンチャンスをものにするんだから凄いよ！」「あのメイショウマンボのＧ１ヒストリーがジュウリョクピエロ勝利のサインだったとは！ 今更気付いたわ」「今村親子仲良くて良き」と盛り上がっていた。