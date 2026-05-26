

XG（C）AMAs

7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月25日、MGMグランド・ガーデン・アリーナ（ラスベガス）で開催された、米3大音楽賞の1つ「アメリカン・ミュージック・アワード（American Music Awards＝AMA）」のレッドカーペットに登場。同アワードのレッドカーペットを歩く、単独の日本人アーティストはXGが史上初となった。

XGは、2024年から2025年にかけて初のワールドツアーを世界35都市（47公演）で開催。昨年4月に行われたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務め、Xの世界トレンドで2位になるなど大きな反響を呼んだ。2026年1月23日にリリースした初のフルアルバム『THE CORE - 核』では、米ビルボード・アルバム・チャート“Billboard 200” で初のTop100にランクインするなど、アメリカでの実績、功績が大きく評価されて招待される形となった。

XGらしい7人の個性を存分に引き出したドレス姿で登場したXGは、歓声が起こる中、レッドカーペットを歩き、多くのアメリカメディアの取材に応じた。

XGメンバーは、「American Music Awardsに参加することが出来てとても光栄に思っています。色んなアーティストの方々や、パフォーマンスを見るのがとても楽しみです！」とコメント。

さらに、開催中のワールドツアーについて聞かれると、「このツアーには、私たちらしさのすべてが詰まっていて、来てくれたら私たちの本当のCOREを感じてもらえると思います！」と、北米6都市でも開催されるワールドツアーへの意欲も示した。

XGは、来週5月31日（現地時間）には、ドジャーススタジアム（ロサンゼルス）で開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務め、6月6日には、ロンドン(イギリス)・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital’s Summertime Ball 2026」に日本人アーティストとして初出演を果たす。

また、自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の海外公演を、バンコク、マニラ、香港、メルボルン、シドニー、台北、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、メキシコシティで開催することも発表している。

7月25日には国内最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」、8月8日には、ロサンゼルスで開催される「Head In The Clouds」、9月12日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」に出演する。