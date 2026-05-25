不二家は、洋菓子屋さんが作る生ドーナツの新商品「不二家の生ドーナツ」3種類を全国の不二家洋菓子店で6月1日から発売する。

不二家は、昨今のスイーツ市場を席巻する“生”食感トレンドに着目し、不二家洋菓子店ならではのこだわりを詰め込んだ、新たな“生ドーナツ”を発売する。

ドーナツ専門店「ペコちゃんmilkyドーナツ」を一昨年9月にオープンして以来、現在全国に21店舗を展開するなど好評を得ており、今回満を持して全国の不二家洋菓子店で新しいドーナツの取り扱いを開始する。

米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、不二家自慢のシャンテリークリームや、こだわりのペースト、ジャムをサンドした。ふわっとほどける生地とクリーミーな味わいが織りなす、軽やかな口どけをぜひ楽しんでほしいという。



「不二家の生ドーナツ」＜ミルキー＞

「不二家の生ドーナツ」＜ミルキー＞は、ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームとミルキーと同じ北海道産練乳を使用したミルキーぺーストをサンドした。不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」をイメージした、やさしい甘さと練乳のコクが広がる定番の一品になっている。



「不二家の生ドーナツ」＜ストロベリー＞

「不二家の生ドーナツ」＜ストロベリー＞は、ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと甘酸っぱい苺ジャムをサンドした。苺の爽やかな酸味と、コク深くなめらかなシャンテリークリームが調和した、華やかな味わいを楽しめる。



「不二家の生ドーナツ」＜チョコレート＞

「不二家の生ドーナツ」＜チョコレート＞は、ふわっとほどける軽やかな口どけのドーナツに、シャンテリークリームと不二家自社製のチョコレートを使用したガナッシュをサンドした。芳醇なカカオの香りが広がるガナッシュと、コク深くなめらかなシャンテリークリームが織りなす、上質な味わいを楽しめる。

［小売価格］388円（税込）

［発売日］6月1日（月）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp