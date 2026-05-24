「その金でスポーツカー買えたのに」30年間タバコを吸い続けた男性が、喫煙者への皮肉にスマートな返し！【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「5コマ漫画家」の伊東(@ito_44_3)さんが描くギャグ漫画「完敗」が話題を集めている。本作は、ネットで有名な“タバコを吸わなければベンツが買えた”という定番ジョークから着想を得た作品だという。
■「タバコを吸わなければ車が買えた」
ここ30年で大きく値上がりしてきたタバコ。かつて220円だった銘柄も、現在では500円を超える時代になった。
いわゆる“タバコベンツ論”を思わせるやり取りだが、本作はここから予想外の展開を迎える。
■余裕たっぷりの返答に「完敗」
しかし、皮肉を言われた男性Aは、怒るどころか穏やかな表情のまま、「体を心配してくれてありがとう。車を褒めてくれてありがとう」と返す。
そして彼が乗り込んだのは、まさに話題に出ていたスポーツカーだった。
伊東さんは、この男性について「“金持ち喧嘩せず”みたいな人物像を描きたかった」と説明。「お金がある人は、心にも余裕があるのかなと思って描きました」と制作意図を明かしている。
■読者から飛んだ“鋭すぎるツッコミ”
しかし読者は、さらにその先を見ていた。
「30年間タバコを吸ってもスポーツカーを買えるくらい稼げる人だからこそ、今の生活があるのでは？」という鋭いコメントも寄せられ、作品は別角度からも盛り上がりを見せた。
スマートな返しで終わるだけではなく、“現実”まで突きつけられるオチに、「完敗」というタイトルがより際立つ内容となっている。
■毎日投稿を続ける伊東さん
Xで毎日5コマ漫画を投稿している伊東さん。万バズ作品も多数生み出しているが、「いまだに何がヒットするかはわからない」と語る。
それでも、「毎日投稿をルーティン化することで、計画的に作業できるので今後も大事にしたい」とコメント。また、「Xの反応がモチベーションに直結するので、いいねやリプライをもらえると励みになります！」と話していた。
取材協力：伊東(＠ito_44_3)
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