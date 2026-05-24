2026年5月24日（日） MLB ロイヤルズ vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.5.24
会場：カウフマン・スタジアム
結果：[ロイヤルズ] 5 - 0 [マリナーズ]
MLBの試合が24日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとマリナーズが対戦した。
ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。
1回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 初球を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 KC 1-0 SEA、5番 カーター・ジェンセン 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 KC 2-0 SEA、6番 ジャック・カグリオン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-0 SEA
3回裏、5番 カーター・ジェンセン 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 4-0 SEA
6回裏、7番 アイザック・コリンズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 5-0 SEA
試合は5対0でロイヤルズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はロイヤルズのスティーブン・コレックで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで5勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-24 07:21:01 更新