開催：2026.5.24

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 5 - 0 [マリナーズ]

MLBの試合が24日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとマリナーズが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はスティーブン・コレック、対するマリナーズの先発投手はジョージ・カービーで試合は開始した。

1回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ 初球を打ってセカンドゴロ しかしセカンドが悪送球 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 KC 1-0 SEA、5番 カーター・ジェンセン 3球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでロイヤルズ得点 KC 2-0 SEA、6番 ジャック・カグリオン 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-0 SEA

3回裏、5番 カーター・ジェンセン 3球目を打ってレフトへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 4-0 SEA

6回裏、7番 アイザック・コリンズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 5-0 SEA

試合は5対0でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのスティーブン・コレックで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はマリナーズのジョージ・カービーで、ここまで5勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-24 07:21:01 更新