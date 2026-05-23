『タコピーの原罪』劇場公開決定 全6話を再編集！新たなシーン追加 特報映像解禁
配信限定アニメ『タコピーの原罪』が、映画『タコピーの原罪 -ありがとう、また明日-』として劇場公開されることが決定した。全6話を劇場用に再編集、新たなシーンも追加する。あわせて特報映像が公開された。
【動画】新たなシーン追加！公開された『タコピーの原罪』劇場版映像
解禁された特報映像では、「タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度」という、感謝と再会のメッセージを添えて、タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡が映し出されている。タコピーたちが紡ぐ物語を、そして「ありがとう、また明日」に込められた想いを、劇場ならではの没入感で見ることができる。
『タコピーの原罪』は、マンガ誌アプリ「少年ジャンプ＋」（集英社）にて連載・配信された、タイザン5による漫画作品。2021年12月に連載が開始されると、ハッピー星人のタコピー（主人公）の愛らしいビジュアルやコミカルなキャラクターとは裏腹に、人間の子どもたちが直面する過酷な現実と、タコピーたちによって巻き起こされる衝撃的な展開の数々が爆発的な反響を呼び、当時の連載作品の最高閲覧数を塗り替える快挙を達成。「このマンガがすごい！2023」オトコ編第3位にランクインし、2巻完結ながら累計発行部数は180万部（電子版含む）を突破している。
2025年6月、TBSテレビとENISHIYAがタッグを組み、待望のアニメ化が実現。地上波放送なしの配信限定シリーズという形態ながら、SNSでは最新話が配信されるたびにトレンドを席巻する社会現象となり、「Filmarks Awards 2025」でアニメ部門最優秀賞を受賞した。その熱狂は国内に留まらず、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」TV部門への正式出品や、世界最大級の規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」でアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む7部門にノミネートされるなど、今や世界的な評価を確立している。
■原作者・タイザン5 からのコメント
『タコピーの原罪』映画化ありがとうございます！！第一話の劇場先行上映での音響、大画面で見た感動が忘れられなかったので本当に嬉しいです。何度でも見に行きます！！新しく動くキャラクターたちもとても楽しみです。皆さまも是非･･･！！
【動画】新たなシーン追加！公開された『タコピーの原罪』劇場版映像
解禁された特報映像では、「タコピーと出会ってくれたきみたちへ。あの物語を、もう一度」という、感謝と再会のメッセージを添えて、タコピーとしずかたちが歩んだ軌跡が映し出されている。タコピーたちが紡ぐ物語を、そして「ありがとう、また明日」に込められた想いを、劇場ならではの没入感で見ることができる。
2025年6月、TBSテレビとENISHIYAがタッグを組み、待望のアニメ化が実現。地上波放送なしの配信限定シリーズという形態ながら、SNSでは最新話が配信されるたびにトレンドを席巻する社会現象となり、「Filmarks Awards 2025」でアニメ部門最優秀賞を受賞した。その熱狂は国内に留まらず、「アヌシー国際アニメーション映画祭2026」TV部門への正式出品や、世界最大級の規模のアニメの祭典「クランチロール・アニメアワード2026」でアニメ・オブ・ザ・イヤーを含む7部門にノミネートされるなど、今や世界的な評価を確立している。
■原作者・タイザン5 からのコメント
『タコピーの原罪』映画化ありがとうございます！！第一話の劇場先行上映での音響、大画面で見た感動が忘れられなかったので本当に嬉しいです。何度でも見に行きます！！新しく動くキャラクターたちもとても楽しみです。皆さまも是非･･･！！
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