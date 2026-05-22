サンリオが、みなとみらい駅周辺がサンリオキャラクターで彩られる「サンリオフェス2026 in みなとみらい」を開催。

6月28日に行われる「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表に向け、過去最大級の規模で実施されます。

期間中は商業施設装飾やキャラボイス付き自動改札機の設置、「Sanrio Games」の最速試遊など、みなとみらい駅周辺で楽しめる多彩なコンテンツが展開されるイベントです☆

サンリオフェス2026 in みなとみらい

スケジュール：

メイン会場・キッズ会場(パシフィコ横浜)開催日：2026年6月27日(土) ・ 6月28日(日)会場：パシフィコ横浜(神奈川県 横浜市 西区みなとみらい1-1-1)開催場所：メイン会場(展示ホール B・C・D)、キッズ会場(会議センター メインホール・ホワイエ)※メイン会場への入場は事前抽選申込制です。また演出の都合上、未就学児は入場できません※キッズ会場は入場チケット不要ですみなとみらい駅周辺施設開催期間：2026年5月23日(土)より順次〜6月28日(日)会場：みなとみらい駅、ランドマークプラザ、 MARK IS みなとみらい、クイーンズスクエア横浜※ラッピングトレインのみ7月3日(金)まで

パシフィコ横浜やみなとみらい駅周辺施設にて開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」

みなとみらい線のラッピングトレインが運行されるほか、サンリオキャラクターのボイスでお出迎えする特別仕様の自動改札機が設置されます。

また、高さ約5メートルの「ポムポムプリン」巨大バルーンの初展示を含む周辺商業施設での各種館内装飾、ポップアップストア、コラボグッズの発売、スタンプラリーなどが順次スタート。

みなとみらいに到着したときからイベントの世界観が楽しめます。

フィナーレとなる6月27日・28日の2日間は、パシフィコ横浜をメイン会場に、過去最大となる総勢約30キャラクターによるステージや、「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表を実施。

「サンリオフェス2026シティ」として、キャラクター装飾で彩られた、まるで“サンリオキャラクターの街”に入り込んだような会場空間も楽しめます。

あわせて、サンリオ初のゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」(Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用のパーティゲーム)の世界最速試遊、会場限定や先行発売グッズやフードの販売など、さまざまなコンテンツをお届け。

また、小学生以下のお子さまを対象としたキッズ会場では、「サンリオキッズフェスティバル」を同時開催予定です。

メイン会場「パシフィコ横浜 展示ホールB・C・D」

メイン会場入場チケット抽選申し込み期間 ： 2026年5月22日(金)11:00〜6月1日(月)16:00

申し込みURL：https://fes.sanrio.co.jp/ticket.html#anker_ticket2

※メイン会場のステージ観覧指定席付き入場チケットの申込み期間は終了しています

2026年は、2日間で過去最大級となる総勢約30キャラクターがステージに出演。

ほかにも、6月28日には「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージが実施される予定です。

そのほか会場では、デジタルコンテンツの体験、会場限定や先行発売のグッズ・フードメニューの販売をはじめ、「サンリオフェス学園祭」(プリクラやクレーンゲームなど玩具・アミューズメント業界の企業14社出展)のさまざまなコンテンツを実施。

サンリオ パーティランド

サンリオ初のゲームブランド「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」を世界最速で試遊体験できます。

さらにMR(複合現実)体験として、常設型VRテーマパーク「Virtual Sanrio Puroland」にて「ポチャッコ」のアイスクリームのシューティングゲームを実施。

さらにサンリオキャラクターのドタバタコメディ演劇として「ポムポムプリン」30周年特別企画でお届けする笑いあり、ハプニングありのステージも披露。

なお、6月28日(日)の「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージなどの模様は、サンリオ公式YouTubeアカウントにて、生配信されます。

キッズ会場「パシフィコ横浜 会議センター メインホール・ホワイエ」

小学生以下のお子さんを対象とした「サンリオキッズフェスティバル」を開催。

「2026年サンリオキャラクター大賞」結果発表ステージのライブビューイングや、ハッピリーナフレンズをはじめとするステージなども実施予定です。

また、当日会場にてプレイ券を購入することで、プレイスクールやゲーム、グリーティングなどのコンテンツが楽しめます。

※キッズ会場の入場にチケットは不要です。また、各コンテンツ体験は小学生以下のお子さんが対象です

みなとみらい駅周辺施設

詳細URL：https://fes.sanrio.co.jp/aroundthevenue.html

みなとみらい駅周辺では、サンリオキャラクターに出会えるさまざまなコラボレーション企画を順次展開。

みなとみらい駅の改札を出る瞬間から、サンリオフェスならではの特別空間が楽しめます。

6月27日(土)・28日(日)には、周辺6ヵ所のスポットを巡りスタンプを重ね合わせるとイラストが完成する「サンリオフェス2026 かさねおしスタンプラリー」を実施予定です。

※スタンプラリー用紙は、なくなり次第終了です

※各実施内容は予告なく変更・終了となる場合があります

「みなとみらい駅」駅構内装飾＆キャラクターボイスがお出迎えする改札機が登場！ラッピングトレイン運行、一日乗車券発売

6月12日から6月28日まで、みなとみらい駅中央改札付近にて特別装飾を実施。

一部自動改札機から出場する際にサンリオキャラクターのボイスが鳴動する特別演出も行われます。

さらに、5月23日からはオリジナルデザインを施したみなとみらい線Y500系ラッピングトレインを運行。

5月29日からは記念台紙付き一日乗車券(2枚セット)が期間限定で発売されます。

※ラッピングトレインの運行期間・運行区間・運行時刻は変更となる場合があります

※各詳細はみなとみらい線公式ホームページを確認ください

※一日乗車券は大人券のみです

「ランドマークプラザ」 「MARK IS みなとみらい」館内装飾、ポップアップストア、ノベルティ配付 イベント を開催

ポムポムプリン 30th Anniversary スペシャルコンテンツ

ランドマークプラザとMARK IS みなとみらいにて、6月12日から6月28日の期間中、対象店舗で数量限定ノベルティ配付、グリーティング、館内装飾など、サンリオキャラクターと触れあえる多彩な企画を予定。

Omoide Badgeのデジタルバッジ

さらに、サンリオの新アプリ「Omoide Badge」で施設内のスポットを巡ってデジタルバッジをコンプリートすると、数量限定でアクリルチャームがもらえる特別施策を実施予定で、詳細は6月上旬に各施設公式サイトにて発表されます。

※ノベルティはなくなり次第終了です

ポムポムプリンの巨大バルーン

「ランドマークプラザ」では「ポムポムプリン」の30周年を記念して、ポップアップストア、高さ約5メートルのポムポムプリン巨大バルーンの初展示、6月13日には「ポムポムプリン」のスペシャルステージなども実施されます。

「MARK IS みなとみらい」では、6月26日から6月28日にサンリオピューロランド35周年ポップアップストアを開催。

コラボグッズは5月25日に不二家「ペコちゃんmilkyドーナツ」、5月29日にユニクロ「UTme!」が発売される予定です。

「クイーンズスクエア横浜」館内装飾、[Sanrio Games」の体験コーナー開催

6月12日から6月28日の期間中、エスカレーターを「2026年サンリオキャラクター大賞」にエントリーした全90キャラクターで特別装飾。

サンリオゲームズエリア in クイーンズスクエア

さらに、6月27日・6月28日の2日間クイーンズサークルにて、「Sanrio Games」の第1作目タイトル「サンリオ パーティランド」(Nintendo Switch/Nintendo Switch 2用のパーティゲーム)の世界最速の試遊体験やフォトスポットが展開されます。

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」

450を超えるサンリオキャラクターの中から選ばれたキャラクターがエントリーし、投票数によって順位を決定する人気投票イベントです。

2026年は、90キャラクターがエントリー。

2026年のテーマは、「がんばるみんなにエールを！Smiling Ovation！」です。

「Smiling Ovation(スマイリングオベーション)」は、スタンディングオベーションから着想を得た造語で、サンリオキャラクターとファンのみなさまが互いに応援し合い、讃え合いながら笑顔になれるイベントにしたいという想いが込められています。

6月28日「2026年サンリオキャラクター大賞」の結果発表に向け、過去最大規模で実施されるサンリオフェス。

みなとみらい駅周辺施設にて2026年5月23日より順次開催される「サンリオフェス2026 in みなとみらい」の紹介でした☆

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