SNIDEL BEAUTYの限定オード トワレ♡夏を纏う新フレグランス

昨年発売され、多くの支持を集めたSNIDEL BEAUTYの人気フレグランス「noon moon」から、この夏だけの限定オード トワレ「day dew」が登場♡夏の日差しの中でみずみずしく香る軽やかなフローラルは、纏うたび自然体の自分に戻してくれるような心地よさ。季節の空気感を映し出した特別な香りが、毎日の装いをより印象的に彩ります。

夏限定フレグランス「day dew」

SNIDEL BEAUTYを代表するフレグランスとして人気を誇る「noon moon」。

その柔らかな世界観を受け継ぎながら、夏ならではのみずみずしさと透明感をプラスした限定フレグランス「SNIDEL オード トワレ day dew」が誕生しました。

「day dew＝昼の朝露」という幻想的なテーマをもとに、一瞬だけ現れる儚く美しい朝露のような空気感を香りで表現。自然体のまま心を軽やかに整えてくれるような、繊細で優しいフレグランスに仕上がっています。

商品名は「SNIDEL オード トワレ day dew」。容量は30mL、価格は5,170円（税込）です。100％自然由来香料を使用している点も魅力で、毎日心地よく纏える香りとして注目されています♡

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透明感あふれる香りの魅力

「day dew」の香調は“Renewing Floral”。みずみずしいペアーの甘さから始まり、花々が光を浴びて開花するようなフローラルの広がりが特徴です。

そこへアップルのみずみずしい青さが重なり、まるで澄み切った空気や水を感じるような透明感を演出。夏特有の重たい空気をやさしく解きほぐしてくれるような爽やかさが広がります。

さらに、ラストには柔らかなウッドノートが加わり、クリアな印象の中にも落ち着きのある余韻をプラス。軽やかなだけではない、凛とした大人っぽさも感じられる香りです。

フローラルベースながら甘すぎず、シーンを選ばず使いやすいのもポイント。オフィスから休日のお出かけまで、幅広いシーンに寄り添ってくれます♪

夏の装いを完成させる一本

今回の限定フレグランスは、香りだけでなく、心にそっと余白を与えてくれるような存在感も魅力。慌ただしい毎日の中で、自分らしさを取り戻すきっかけを与えてくれるような一本です。

発売スケジュールは、予約開始日が2026年6月19日(金)、全国発売日は2026年7月3日(金)。SNIDEL BEAUTY全店舗および公式オンラインストアほかで販売されます。

なお、オフィシャルオンラインストアでの予約・発売は午前10時よりスタート。数量限定アイテムのため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

この夏だけの香りを楽しんで

SNIDEL BEAUTYの限定「オード トワレ day dew」は、夏の光や空気、水の透明感を閉じ込めたような特別なフレグランス♡

みずみずしく軽やかな香りは、纏うたびに気持ちを前向きに整え、自然体の美しさを引き出してくれます。この夏だけの限定の香りとともに、心ときめく季節を楽しんでみてはいかがでしょうか。