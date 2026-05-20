「バーガーキング」が350店舗を突破したことを記念して、対象のハンバーガー5種が300円引きになる「ワッパー祭り」を実施中です。5月20日、同チェーンの公式「X」アカウントが、「終了まであと3日」を伝えています。

【画像】おっ…お得！ 300円引きになる対象の5商品のセット内容＆価格を見る！

人気のセットが300円引き！

公式アカウントは、「終了まであと3日！『ワッパー祭り』開催中！」「ぜひこの機会にお得にお楽しみください！」とコメントしています。

SNS上では、「やばいやばいワッパー祭り忘れてた」「金曜までか…ワッパりたい時てあるよね」「ワッパー祭り！買おう」「ワッパー祭りのうちに食べとかないと」といった声が上がっています。

バーガーキングは、2019年5月末に全国で77店舗だった国内店舗数が約7年間で278店舗増加し、2026年5月14日時点で355店舗に拡充。

300円引きになる対象の商品は、人気ナンバーワンメニュー「ワッパー チーズ」セット（通常価格1040円、以下、税込み）、「ダブルワッパー チーズ」セット（通常価格1440円）、「スモーキーBBQワッパー」セット（通常価格1020円）、「テリヤキワッパー」セット（通常価格1020円）、「スパイシーワッパー」セット（通常価格1020円）の5種です。

「ワッパー 祭り」は同月22日までで、各日午後2時に開始。クーポンは公式アプリでダウンロードできます。店内飲食、テイクアウトどちらも利用が可能です。