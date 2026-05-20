即辞めた新入社員！勤務時間はゼロ、初日で退職したすごすぎる新人！働く前に辞めた方法とは？【インタビュー】
初日に退職した新入社員！勤務すらしなかった驚きの退職方法を描いたゆきたこーすけ(@kosukeyukita)さんの『運び屋ゆきたの漫画な日常』より『すごい辞め方』をピックアップするとともに話を聞いた。
【漫画】本編を読む
■初日で辞めた新人社員の消え方
宅配業者は退職者が多いという。その中でも衝撃的だった退職エピソード漫画を紹介しよう。仕事初日。「まずは、ポスの操作方法から…」と先輩が教えようとした瞬間、「家のカギをかけ忘れたため、閉めに帰ってもいいでしょうか？」と言い出した新入社員。「初日だから特別に許すけど…」と先輩は「早く帰ってこいよ」言いつつ帰宅させた。しかし、新人はそのまま戻らなかったという。勤務時間ゼロ、初日で退職したすごすぎる新人の話である！
■8人入社した社員は1カ月後3人に!?退職者が多いサービスセンター
また配達員だけでなく、電話対応のサービスセンターも退職者が多いという。サービスセンターは、配達に関する問い合わせを受けるところだ。例えば、「指定日時を過ぎても荷物が届きません」「受け取った荷物が破損してた場合、どうすればいいですか？」などの対応に追われる。すでに集配中の荷物に関しては「何時に届くんですか？」という問い合わせもはっきりと答えられないという。最初に8人入社した社員は1カ月後には3人にまで減り、2カ月後には本人も退職したという。ブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』では、ほかにも地図が読めず退職した社員など、さまざまなエピソードが満載！配達の裏話に興味がわいた人は、本作とあわせてをチェックしてみて！
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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■8人入社した社員は1カ月後3人に!?退職者が多いサービスセンター
また配達員だけでなく、電話対応のサービスセンターも退職者が多いという。サービスセンターは、配達に関する問い合わせを受けるところだ。例えば、「指定日時を過ぎても荷物が届きません」「受け取った荷物が破損してた場合、どうすればいいですか？」などの対応に追われる。すでに集配中の荷物に関しては「何時に届くんですか？」という問い合わせもはっきりと答えられないという。最初に8人入社した社員は1カ月後には3人にまで減り、2カ月後には本人も退職したという。ブログ『運び屋ゆきたの漫画な日常』では、ほかにも地図が読めず退職した社員など、さまざまなエピソードが満載！配達の裏話に興味がわいた人は、本作とあわせてをチェックしてみて！
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