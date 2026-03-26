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AdoやHANA、ちゃんみなにアメリカ人がガチ熱狂。日本語の大合唱が起きる海外ライブがすごすぎた

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロサンゼルスで開催された日本の音楽フェスティバル「ZIPANGU」に潜入し、現地の信じがたい熱狂ぶりをリポートした。



Ado、新しい学校のリーダーズ、ちゃんみな、MAN WITH A MISSIONなど、日本を代表する面々が揃う一大イベントだ。150ドルという決して安くないチケット代に対し、アメリカの観客層がどう反応するのか、期待と予想を膨らませながら会場へ向かう。



会場に到着すると、そこには入場を待つ長蛇の列が。1時間以上並んで入った会場は、芝生の上で音を楽しむ多くの観客で埋め尽くされていた。



ライブが始まると、アーティストたちが次々と圧巻のパフォーマンスを披露。なかでも、Yuki Chibaのステージでは現地ファンによる「チーム友達」の大合唱が沸き起こり、会場のボルテージは最高潮に。日本のヒップホップがアメリカの地を揺らす、鳥肌モノの光景がカメラに収められている。



パジメは、「ちゃんみなのライブが結局一番良かった」と大絶賛。さらに、場内撮影禁止だったAdoのステージについても「顔見えましたね」と驚きを交えて振り返った。



これまで海外でのJ-POP人気といえばアニメタイアップ曲が中心だったが、アニメとは直接関わりのないポップスやヒップホップでも、アメリカ人がこれほど熱狂する現実にパジメは深く感銘を受けた様子だ。



地響きのような日本語の大合唱、そして海を渡った歌姫たちの圧倒的な生歌クオリティ――。日本の音楽が世界を圧倒した歴史的瞬間の熱気は、ぜひ動画で体感してほしい。