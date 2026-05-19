　ポルトガルサッカー連盟は19日、北中米ワールドカップに臨むポルトガル代表メンバーを発表した。国際Aマッチ史上最多出場226試合、史上最多143ゴールの記録を持つ41歳のFWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)が昨年11月以来の復帰を果たし、史上初めてとなる6度目のW杯メンバー入りを果たした。

　ロベルト・マルティネス監督は大会登録枠よりも1人多い27人を選出。3月シリーズは負傷のため不参加だった正GKディオゴ・コスタ(ポルト)を始め、異例のGK4人体制となっており、6月2日の正式なメンバーリスト提出を前に1人を外すとみられる。

　共にマンチェスター・CでプレーするDFルベン・ディアス、MFベルナルド・シウバが昨年11月以来の復帰。MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)、MFビティーニャ(パリSG)、DFヌーノ・メンデス(パリSG)、FWラファエル・レオン(ミラン)といった欧州トップレベルでプレーする選手が順当に選出されている。

　一方、22歳のDFアントニオ・シウバ(ベンフィカ)、21歳のMFマテウス・フェルナンデス(ウエスト・ハム)、19歳のMFロドリゴ・モラ(ポルト)の若手勢や前回カタールW杯メンバーのMFジョアン・パリーニャ(トッテナム)、FWリカルド・オルタ(ブラガ)が選外となった。

　ポルトガルはW杯本大会でK組に入っており、6月17日のグループリーグ初戦でコンゴ民主共和国と対戦。その後、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアとそれぞれ戦う。

▽GK

ディオゴ・コスタ(ポルト)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)

ルイ・シウバ(スポルティング)

リカルド・ベーリョ(ゲンチレルビルリイ)

▽DF

ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)

マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)

ネウソン・セメド(フェネルバフチェ)

ジョアン・カンセロ(バルセロナ)

ヌーノ・メンデス(パリSG)

ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)

レナト・ベイガ(ビジャレアル)

ルベン・ディアス(マンチェスター・C)

トマス・アラウージョ(ベンフィカ)

▽MF

ルベン・ネベス(アルヒラル)

サムエル・コスタ(マジョルカ)

ジョアン・ネベス(パリSG)

ビティーニャ(パリSG)

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)

ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)

▽FW

ジョアン・フェリックス(アルナスル)

フランシスコ・トリンコン(スポルティング)

フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)

ペドロ・ネト(チェルシー)

ラファエル・レオン(ミラン)

ゴンサロ・ゲデス(ソシエダ)

ゴンサロ・ラモス(パリSG)

クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)