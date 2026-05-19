C・ロナウドが史上最多6回目のW杯へ!! ポルトガル代表メンバーは異例の27人発表
ポルトガルサッカー連盟は19日、北中米ワールドカップに臨むポルトガル代表メンバーを発表した。国際Aマッチ史上最多出場226試合、史上最多143ゴールの記録を持つ41歳のFWクリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)が昨年11月以来の復帰を果たし、史上初めてとなる6度目のW杯メンバー入りを果たした。
ロベルト・マルティネス監督は大会登録枠よりも1人多い27人を選出。3月シリーズは負傷のため不参加だった正GKディオゴ・コスタ(ポルト)を始め、異例のGK4人体制となっており、6月2日の正式なメンバーリスト提出を前に1人を外すとみられる。
共にマンチェスター・CでプレーするDFルベン・ディアス、MFベルナルド・シウバが昨年11月以来の復帰。MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)、MFビティーニャ(パリSG)、DFヌーノ・メンデス(パリSG)、FWラファエル・レオン(ミラン)といった欧州トップレベルでプレーする選手が順当に選出されている。
一方、22歳のDFアントニオ・シウバ(ベンフィカ)、21歳のMFマテウス・フェルナンデス(ウエスト・ハム)、19歳のMFロドリゴ・モラ(ポルト)の若手勢や前回カタールW杯メンバーのMFジョアン・パリーニャ(トッテナム)、FWリカルド・オルタ(ブラガ)が選外となった。
ポルトガルはW杯本大会でK組に入っており、6月17日のグループリーグ初戦でコンゴ民主共和国と対戦。その後、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアとそれぞれ戦う。
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
ルイ・シウバ(スポルティング)
リカルド・ベーリョ(ゲンチレルビルリイ)
▽DF
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)
ネウソン・セメド(フェネルバフチェ)
ジョアン・カンセロ(バルセロナ)
ヌーノ・メンデス(パリSG)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
レナト・ベイガ(ビジャレアル)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C)
トマス・アラウージョ(ベンフィカ)
▽MF
ルベン・ネベス(アルヒラル)
サムエル・コスタ(マジョルカ)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)
▽FW
ジョアン・フェリックス(アルナスル)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ペドロ・ネト(チェルシー)
ラファエル・レオン(ミラン)
ゴンサロ・ゲデス(ソシエダ)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)
ロベルト・マルティネス監督は大会登録枠よりも1人多い27人を選出。3月シリーズは負傷のため不参加だった正GKディオゴ・コスタ(ポルト)を始め、異例のGK4人体制となっており、6月2日の正式なメンバーリスト提出を前に1人を外すとみられる。
一方、22歳のDFアントニオ・シウバ(ベンフィカ)、21歳のMFマテウス・フェルナンデス(ウエスト・ハム)、19歳のMFロドリゴ・モラ(ポルト)の若手勢や前回カタールW杯メンバーのMFジョアン・パリーニャ(トッテナム)、FWリカルド・オルタ(ブラガ)が選外となった。
ポルトガルはW杯本大会でK組に入っており、6月17日のグループリーグ初戦でコンゴ民主共和国と対戦。その後、23日にウズベキスタン、27日にコロンビアとそれぞれ戦う。
▽GK
ディオゴ・コスタ(ポルト)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン)
ルイ・シウバ(スポルティング)
リカルド・ベーリョ(ゲンチレルビルリイ)
▽DF
ディオゴ・ダロト(マンチェスター・U)
マテウス・ヌネス(マンチェスター・C)
ネウソン・セメド(フェネルバフチェ)
ジョアン・カンセロ(バルセロナ)
ヌーノ・メンデス(パリSG)
ゴンサロ・イナシオ(スポルティング)
レナト・ベイガ(ビジャレアル)
ルベン・ディアス(マンチェスター・C)
トマス・アラウージョ(ベンフィカ)
▽MF
ルベン・ネベス(アルヒラル)
サムエル・コスタ(マジョルカ)
ジョアン・ネベス(パリSG)
ビティーニャ(パリSG)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・C)
▽FW
ジョアン・フェリックス(アルナスル)
フランシスコ・トリンコン(スポルティング)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス)
ペドロ・ネト(チェルシー)
ラファエル・レオン(ミラン)
ゴンサロ・ゲデス(ソシエダ)
ゴンサロ・ラモス(パリSG)
クリスティアーノ・ロナウド(アルナスル)