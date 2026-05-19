厚塗り感なしで“つるんと艶肌”。大人メイクにハマる【セザンヌ】新色レビュー
大人メイクでも人気の高いセザンヌから、2026年6月上旬に人気アイテムの新色が登場。今回発売されるのは、薄膜仕上げで話題の「セラムクッションファンデーション」と、自然な血色感を演出できる「チークブラッシュ」。どちらも、“厚塗り感を出さずに肌をキレイに見せたい”大人世代にぴったりの質感となっています。最近のトレンドでもある“軽さのある艶肌メイク”を取り入れたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
厚塗り感なしで“つるんと艶肌”を叶えるクッションファンデ
大人世代のベースメイクで気になりやすいのが、ファンデーションの厚塗り感。隠そうとするほど重たく見えたり、乾燥感が目立ったりすることもあるでしょう。そんな悩みに寄り添ってくれるのが、「セラムクッションファンデーション」です。
▲セザンヌ「セラムクッションファンデーション」 SPF50＋PA＋＋＋＋ 11g 新色（P5明るいピンクオークル系） ￥1,155（税込）
薄膜なのに、毛穴や色ムラ、赤みを自然にカバー。柔軟性のあるストレッチポリマーと耐久ポリマーが肌に密着し、つるんとなめらかな仕上がりをキープしてくれます。さらに、11種の美容保湿成分を配合しているので、乾燥感を出しにくいのも魅力。美容液のようなツヤ感があり、“頑張りすぎていないのに肌がキレイに見える”今っぽいベースメイクが簡単に完成します。新色“P5明るいピンクオークル系”は、血色感を足しながら自然にトーンアップしたい方にもおすすめです。
内側からにじむような血色感を作る「チークブラッシュ」
ベースメイクと同じくらい、大人メイクで重要なのが“血色感”。顔色が沈んで見えると、それだけで疲れた印象につながってしまいます。そこで注目したいのが、「チークブラッシュ」の新色“06フラワーコーラル”です。
▲セザンヌ「チークブラッシュ」 新色（06フラワーコーラル） ￥550（税込）
白みを含んだやわらかなコーラルカラーで、肌になじませると内側からにじむような自然な血色感を演出。パウダーなのに粉っぽく見えにくく、しっとり感のある仕上がりが続きます。また、アイシャドウとしても使えるので、ワントーンメイクにもぴったり。統一感のあるメイクに仕上がることで、“メイクだけ浮いて見える問題”も自然に回避できます。５種の美容保湿成分配合で、やわらかな質感に仕上がるのも大人世代にはうれしいポイントです。
“軽いのにキレイ見え”が今の大人メイクの正解
ベースメイクとチークは、顔印象を大きく左右するパーツ。肌を作り込みすぎず、“最近なんだかキレイに見える”くらいの軽やかさを意識することで、大人メイクはもっと今っぽくアップデートできます。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
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