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Apexより重いのはなぜ？VALORANT特有の「CPU特化型」の仕組みと根本的な解決策

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「VALORANTのfpsが上がらないのはCPUが原因かも！？」を公開した。グラフィックボードの性能に見合わず、PCゲーム『VALORANT』のfpsが伸び悩む問題について、その意外な原因と解決策を解説している。



話者の鍋ログは、RTX3060という十分な性能を持つグラフィックボードを搭載したPCを使用しているにもかかわらず、『VALORANT』プレイ時のfpsが100前後にとどまることに悩んでいた。「160fpsから60fps程度と、fpsのブレ幅が大きく安定しない」という状況であり、より描画情報の多い『Apex Legends』の方が高いfpsを出せることに疑問を抱いていたという。



原因を調べた結果、その答えは「CPU」にあったと明かす。鍋ログは「VALORANTはCPU特化型のため、CPU性能が低いとfpsが出ない」と指摘する。当時搭載していた「AMD Ryzen 5 4500」は6コア6スレッドであり、マルチスレッドを多用する同ゲームにおいて不利に働いていた。さらに、L3キャッシュが8MBと少なく、ゲームとの相性が悪かったことがボトルネックになっていたと解説した。



そこで鍋ログは、CPUを「Ryzen 5 5600」へ交換。コア数は同じ6コアだが、12スレッドへと倍増し、L3キャッシュも32MBへと大幅に強化されたモデルである。自作PCの経験がない中で苦労しながらも換装を終え、ゲームを起動して効果を検証した。



交換の結果はてきめんで、WQHD解像度の低画質設定で常時300fps以上、高画質設定でも常時200fps以上を記録。さらに、fpsのブレ幅も改善され、混戦時でも数値がほとんど落ちない安定性を手に入れた。「もしそれなりのグラフィックボードを搭載しているのにVALORANTでfpsが出ないと悩んでいる方がおられましたら、もしかしたらCPUの交換によって解決できるかもしれない」と語り、ゲーム環境におけるCPU選びの重要性を提示して動画を締めくくった。