この記事は2026年4月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

リラックスできるティータイム、せっかくなら美味しいお茶を飲みたいですよね？

HARIO（ハリオ）の 「V急須」なら、ちょっと不思議な形のストレーナーで願いが手軽に叶っちゃいます。

■この記事で紹介している商品

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最後の一滴まで注ぎきれる「V型ストレーナー」

Image:Amazon.co.jp

「V急須」 でお茶を美味しく淹れられるポイントはふたつ。

ひとつめは商品名の「V」にあり。ストレーナーの底面がV型になっていることを表しているのですが、茶葉が中央に集まりやすくなり、お茶の旨味が凝縮された最後の一滴（ゴールデンドロップ）までスムーズに注ぎきれる構造になっているんです。

樹脂製で型崩れしにくく茶葉も挟まりにくいため、茶殻の処理も簡単。さらにストレーナーに「足」がついているため、ポットから外しても自立しますよ。

茶葉をしっかりキャッチ＆最後の一滴までクリア抽出

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ふたつめは、 目の細かいメッシュフィルターが、細かな茶葉もしっかりキャッチすること。

最終的にはポットのふちにストレーナーをひっかけて、最後の一滴までクリアに抽出できます。

メッシュ部分は水でサッと流しやすく、全パーツが食洗機対応なので、日々のお手入れが簡単な設計。また耐熱ガラス製で中身が見えるため、 お茶の色合いや濃さをチェックして飲み頃がひと目で確認できます。

緑茶に紅茶にハーブティーなどなど、さまざまなお茶を日常的に淹れる方にピッタリな「V急須」。毎日のティータイムの味が、ワンランクアップしますよ。

●クリア

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●ブラック

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商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

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