【吉野家】人気トッピング6種類が今だけ110円！新登場の「明太高菜マヨ」も対象だよ《5月28日15時まで》

吉野家は、2026年5月14日11時から28日15時まで「トッピング祭」を開催しています（一部店舗を除く）。

「トッピング祭」では、6種のトッピングが110円（テイクアウトなら108円）で楽しめます。

牛丼以外にも自由にトッピング

「トッピング祭」の対象は、新登場の「明太高菜マヨ」を含む、鬼おろしポン酢・クワトロチーズ・キムチ・ねぎ玉子・ねぎラー油の全6品です。

牛丼はもちろん、定食や話題の牛丼・油そばセットなど、さまざまなメニューに合わせて、好みのトッピングを自由に楽しむことができます。

●新トッピング「明太高菜マヨ」

新たに登場した「明太高菜マヨ」は、シャキシャキの高菜と、昆布の風味が効いた明太子に、マヨソースのコクを合わせたマイルドな味わいのトッピングです。

これまでにないパンチのある味わいで、もちろん牛丼との相性は抜群。

他の丼メニューや定食と合わせても、味の変化を楽しむことができそうです。

また、同期間中には「魯肉牛丼」「魯肉黒カレー」がお得になるキャンペーンも開催。本体価格から48円引きとなり、店内飲食なら608円、テイクアウトなら597円で購入できます。

「トッピング祭」について詳しくは、公式サイトから確認できます。

一部店舗では販売していない場合や、販売価格が異なる場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部