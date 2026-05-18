ディオール バックステージ新作♡ガラスツヤ肌を叶える限定ピンクコレクション

ディオール バックステージから、2026年夏のメイク気分を盛り上げる新作コレクションが登場♡透き通るような“ガラスツヤ肌”を叶える「バックステージ グラッシー グロウ スティック」をはじめ、多機能メイクキープミストや、南国フルーツから着想を得た数量限定ジューシー ピンク コレクションまで、旬のツヤ感と血色感を楽しめるアイテムがラインアップします。

水光ツヤを叶える新ハイライト

今回の注目は、新登場の「バックステージ グラッシー グロウ スティック」。とろけるようなバームテクスチャーが肌に薄膜で密着し、内側から発光するような透明感を演出してくれます。

フェイスはもちろん、目元やリップ、デコルテにも使用可能。チェリー オイル¹配合で、長時間うるおいをキープしながら、ふっくらとした肌印象へ導きます。

カラーは全8色展開。

クリアなツヤ感を楽しめる“グロッシー”と、偏光パールがきらめく“グレイズド”の2つのフィニッシュで、自由自在なメイクを楽しめます♪

価格は各7,040円（税込）。080はディオール公式オンライン限定、098は数量限定色です。

カラー：017 グロッシー ジェリー／001 グレイズド ピンク／034 グレイズド バブル／035 グレイズド アイス／036 グレイズド ラベンダー／041 グレイズド ロージー／080 グレイズド ブロンズ¹／098 グレイズド ミント²

バーバリー ビューティの秋の新色♡ロンドン着想の艶リップが登場

メイクキープもスキンケア感覚に

「バックステージ エアーフラッシュ ミスト」は、メイクフィックスと保湿ケアを同時に叶える新作ミスト。

軽やかなヴェールのように肌を包み込み、水や汗、湿気にも強い処方で、メイクしたての美しさを長時間キープします。

ヒアルロン酸Na²配合で、肌にうるおいを与えながら、ふっくらなめらかな肌へ。メイク前の保湿としても、仕上げのフィックスミストとしても活躍してくれる万能アイテムです。

容量は100mL、価格は5,830円（税込）。ほのかに甘い香りで、リフレッシュタイムにもぴったり♡

限定ジューシーピンクも見逃せない♡

数量限定の「ジューシー ピンク コレクション」は、トロピカルフルーツから着想を得たセンシュアルなカラー展開が魅力。

「バックステージ ロージー グロウ スティック」は各7,040円（税込）、「バックステージ ロージー グロウ」は各6,380円（税込）、「ディオール アディクト リップ グロウ バター」は各5,060円（税込）で発売されます。

リップ グロウ バターには、ペプチド¹とセラミド²を配合。うるおいに満ちた“うるツヤリップ”を叶えながら、ぷるんとした立体感を演出してくれます。

カラー：106 ポメロ／107 ドラゴンフルーツ／108 グァバ／109 ゴジ

まとめ

ディオール バックステージの新作は、透明感あふれる水光ツヤ肌と、フレッシュな血色感を同時に楽しめるアイテムが勢ぞろい♡

プロ仕様の仕上がりを簡単に叶えられるので、夏メイクをアップデートしたい方にもぴったりです。

数量限定カラーやオンライン限定色も登場するため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ♪ディオールならではの洗練されたツヤメイクで、この夏の表情をもっと魅力的に彩ってみてください。