「何があった」「力の差があるなぁ」リトルなでしこが決勝で１−５完敗にファン驚き「北朝鮮はマジで強かった」【U-17女子アジア杯】
白井貞義監督が率いるU-17日本女子代表は５月17日、中国で開催されているU-17女子アジアカップの決勝で北朝鮮と対戦。１−５で敗れ、５度目の優勝を逃した。
前回大会のファイナルで敗れた相手に対して、立ち上がりから主導権を握られていたなか、30分に先制を許す。このまま１点のビハインドで前半を終えると、後半に入って50分には追加点を献上。53分に林祐未のゴールで１点を返すも、そのわずか２分後にまたも被弾すると、81分と89分にも失点を重ねた。
準決勝までは無失点と、堅守が光っていた日本だが、決勝では５失点。まさかの大敗に、ネット上では以下のような声があがった。
「何があった」
「ボコられるなんて」
「フィジカル勝負でお話にならない」
「北朝鮮の壁は強く厚い」
「力の差があるなぁ」
「かわいそう」
「まさか負けてるとは」
「北朝鮮はマジで強かった」
北朝鮮との差が明確に出た厳しい結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
前回大会のファイナルで敗れた相手に対して、立ち上がりから主導権を握られていたなか、30分に先制を許す。このまま１点のビハインドで前半を終えると、後半に入って50分には追加点を献上。53分に林祐未のゴールで１点を返すも、そのわずか２分後にまたも被弾すると、81分と89分にも失点を重ねた。
「何があった」
「ボコられるなんて」
「フィジカル勝負でお話にならない」
「北朝鮮の壁は強く厚い」
「力の差があるなぁ」
「かわいそう」
「まさか負けてるとは」
「北朝鮮はマジで強かった」
北朝鮮との差が明確に出た厳しい結果となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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