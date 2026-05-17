【AFCチャンピオンズリーグ2】アル・ナスル 0−1 ガンバ大阪（日本時間5月17日／アル・アウワル・パーク）

【映像】華麗なスルーパス→鋭い反転ショット

ガンバ大阪のFWイッサム・ジェバリとFWデニス・ヒュメットによるホットラインが、AFCチャンピオンズリーグ2制覇に導いた。華麗なスルーパスと、ワールドクラスの反転ショットにファンたちが歓喜している。

G大阪は日本時間5月17日、ACL2決勝でアル・ナスルと対戦。クリスティアーノ・ロナウドやサディオ・マネを擁する強豪と激突した。

すると試合が動いたのは30分だった。 左サイドでボールを受けたジェバリはMF鈴木徳真からのノールックパスを受けた。右足でトラップして体を正面に向けたジェバリは、少しタイミングをずらして右足でスルーパスを流し込んだ。

これに反応した半身のヒュメットは、うまくボールを懐に呼び込んでゴール方向を向くと、鋭く右足を振り抜く。これがゴールの右隅へと吸い込まれ、G大阪が先制した。

DAZNで解説を務めた元G大阪の安田理大氏は「やった！！一瞬の隙をつきましたね。理想的なスタート」と大興奮。続けて「シュートうまい。ヒュメットは職人という感じ。振りも早く鋭い」とヒュメットのシュートテクニックを讃えた。

ABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「ホットラインや！」「ヒュメットのシュートうますぎる」「この二人えぐいやろ」「ヒュメットのシュートセンスはさすがだわ」「ジェバリもタイミングずらしたいいパス出したなー」と大絶賛となった。

このゴールが決勝点となり、G大阪がACL2初優勝。さらに、来シーズンのACLエリートのプレーオフ出場権を獲得した。

（ABEMA de DAZN／AFCチャンピオンズリーグ2）