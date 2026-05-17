【バーミヤン】20％オフクーポンどっさり！6月24日まで使える最新クーポン、公式Xで公開中。
バーミヤンの公式Xでは、2026年6月24日まで使えるクーポンを公開しています。
キッズメニューやアルコールなどのお得なクーポンも
バーミヤンの公式Xが新たに公開したクーポンは、20％オフをはじめとした全22枚。
20％引きで楽しめるクーポンは以下の通りです。
・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円
・酸辣湯麺...879円→703円
・レタス炒飯...769円→615円
・中華丼...824円→659円
・本格焼餃子（6個）...329円→263円
・海老春巻（2本）...384円→307円
・山盛りフライドポテト...384円→307円
・海老のチリソース（小皿）...494円→395円
・海老マヨネーズ...549円→439円
・おつまみ焼ビーフン...439円→351円
・蒸し鶏の胡麻ソース...329円→263円
・からあげ（4個）...384円→307円
・ネギザーサイ...329円→263円
・アンニンドウフ...274円→219円
・はちみつ揚げパンバニラアイス添え...384円→307円
・珈琲ゼリー...274円→219円
他にも、「キッズハンバーグごはんセット」「ラッキー中華セット」「ラッキードリンクセット」といったキッズメニューや、「キリン一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉」「『100日発酵』紹興酒 5年熟成（グラス）」のアルコールに、「セットドリンクバイキング」のクーポンもあります。
クーポンの有効期限は26年6月24日まで。いずれも店内飲食限定です。
お得に中華料理を楽しみたい人は要チェックです。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部