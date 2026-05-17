【バーミヤン】20％オフクーポンどっさり！6月24日まで使える最新クーポン、公式Xで公開中。

バーミヤンの公式Xでは、2026年6月24日まで使えるクーポンを公開しています。

キッズメニューやアルコールなどのお得なクーポンも

バーミヤンの公式Xが新たに公開したクーポンは、20％オフをはじめとした全22枚。

20％引きで楽しめるクーポンは以下の通りです。

・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円

・酸辣湯麺...879円→703円

・レタス炒飯...769円→615円

・中華丼...824円→659円

・本格焼餃子（6個）...329円→263円

・海老春巻（2本）...384円→307円

・山盛りフライドポテト...384円→307円

・海老のチリソース（小皿）...494円→395円

・海老マヨネーズ...549円→439円

・おつまみ焼ビーフン...439円→351円

・蒸し鶏の胡麻ソース...329円→263円

・からあげ（4個）...384円→307円

・ネギザーサイ...329円→263円

・アンニンドウフ...274円→219円

・はちみつ揚げパンバニラアイス添え...384円→307円

・珈琲ゼリー...274円→219円

他にも、「キッズハンバーグごはんセット」「ラッキー中華セット」「ラッキードリンクセット」といったキッズメニューや、「キリン一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉」「『100日発酵』紹興酒 5年熟成（グラス）」のアルコールに、「セットドリンクバイキング」のクーポンもあります。

クーポンの有効期限は26年6月24日まで。いずれも店内飲食限定です。

お得に中華料理を楽しみたい人は要チェックです。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部