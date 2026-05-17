お笑いコンビ、野性爆弾くっきー！（50）が16日に更新された関根勤のYouTubeチャンネルにゲスト出演。「化け物」「天才」だと思う先輩芸人を実名告白した。

関根から「”天才“のくっきー！はさ、ジミー大西さんのことどう思ってんの？」と聞かれたくっきー！は「いやあ、化け物でしょ。ヤバいですって、あの人」と即答した。

関根が「あの人、（明石家）さんまさんがコントロールしたら、誰も勝てないね」と言うと、くっきー！は「あの人、めちゃめちゃアホじゃないですか？ めちゃめちゃアホが、ひっくり返って天才になってるじゃないですか？ 毒が裏返ったというか…。1回あの人ね、喫煙所で1っ所にタバコ吸ってて、タバコがフィルターまでいってたんですよ。“ジミーさん、いきすぎですよ！”って言うたら、“あかんねん。ベロがしびれだしたら消すねん”って。ベロがしびれるまですい続けて、フィルターがチリチリってベロ焼けないとダメ。やべえっすよ、ほんま」とジミー大西のエピソードを交えて話した。

関根も「（かつて明石家）“さんまさんが（ジミーに）パワハラしてる”って噂になったわけよ。でにそれは違うのよ。ジミーちゃん、（車の）ワイパーで眠くなっちゃう。それをずっと頭を叩いて“寝るな寝るな”ってやって、誰かが見て“さんまさんはパワハラしてる”って（噂になった）という話も明かした。