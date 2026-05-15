全国のセブン-イレブンでは、「セブンカフェ スムージー」の新メニューとして「メロンミルクスムージー」が2026年5月5日（火）より数量限定で発売されています。

「メロンミルクスムージー」389円（税抜）

「メロンミルクスムージー」は、さわやかでみずみずしいマスクメロンの果肉を、コクのあるミルクを加えてまろやかに仕上げた一品。アイスキューブにはエルダーフラワーシロップが使用されていて、華やかな香りでメロンの芳醇な風味を引き立ててくれています。

また、一人当たり1日のフルーツの摂取目標量は「200g以上」と結構多量ですが、「メロンミルクスムージー」を一杯飲むだけで、1/3日分のフルーツを摂取できちゃうんだとか！ 栄養面のチャージもコスパよくできるので、フルーツ不足の人はぜひ試してみてくださいね。



ほかにもフルーツ系スムージーが充実！ 現在発売中の4商品をご紹介

ほかにも、「セブンカフェ スムージー」では、多彩なフルーツを使用したスムージーが発売されています！ この機会にさまざまなフレーバーを再発見してみてはいかがでしょうか？

「プルーンヨーグルトスムージー」334円（税抜）



「プルーンヨーグルトスムージー」は、カリフォルニア産プルーン果汁にカシスとヨーグルトを合わせた、さわやかで甘酸っぱいスムージー。ヨーグルトとオリゴ糖も使用されていて、「腸活」にもおすすめの一品です♪

「フルーツミックススムージー」276円（税抜）

「フルーツミックススムージー」は、バナナ、みかん、りんご、パイナップル、レモン、マンゴーの6種のバラエティ豊かなフルーツをいっぺんに味わえるスムージー。

現状、首都圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）を除く全国エリアのみの発売ですが、今後は首都圏エリアでの発売も予定されているのだとか。気になる人は要チェックです！

「アサイーバナナスムージー」362円（税抜）



スーパーフードとして注目を集めているアサイーと、バナナ、いちご、ブルーベリーを組み合わせた「アサイーバナナスムージー」。濃厚なアサイーの風味のなかにバナナの甘みが広がり、飲み終わるころには満足感たっぷりになること間違いなし！

「ベリーベリーヨーグルトスムージー」306円（税抜）

「ベリーベリーヨーグルトスムージー」は、急速凍結しておいしさを閉じ込めたストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトを使ったアイスキューブを合わせた一品。まろやかなヨーグルトはさわやかな酸味がありますが、はちみつを加えることで、自然な甘さに整えられています。



メロン×ミルクのやさしい甘さが魅力の「メロンミルクスムージー」は、暑さ疲れを感じるこの季節にもピッタリ！初夏の訪れを感じながら、おいしくリフレッシュしちゃいましょう。

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Text：望月七愛



●一部店舗ではスムージーの取り扱いがありません。掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

