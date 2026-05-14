ヤギと猫と人間が登場！ 田舎暮らしの記録『くまの里山日記』をご紹介します。

ヤギと猫と人間が登場！ 田舎暮らしの記録『くまの里山日記』

今週のピックアップ

『【田舎暮らし】かわいいヤギの散歩のしかた』

――まずは簡単に自己紹介をお願いします

くまさん：「皆さんこんにちは！ 『くまの里山日記』の『くま』です。

田舎でヤギの『ジョン』と猫の『ふわちゃん』、そしてその他の愉快な仲間たちと一緒に暮らしています。自然の中での生活や動物たちとの日常を動画にして投稿しています」

――YouTubeでのご活動を始めたきっかけは何ですか？

くまさん：「YouTubeを始めたきっかけは、友人からの勧めでした。普段の生活をそのまま動画にして投稿してみたら面白いんじゃないかと言われたのが始まりです。特別なことではなく、日常の様子をそのままお届けするスタイルで続けています」

――おすすめの動画は何ですか？

くまさん：「おすすめは『【田舎暮らし】かわいいヤギの散歩のしかた』という動画です。これまで投稿した中で一番多く視聴していただいた動画で、チャンネルを知ってもらうきっかけにもなりました。ヤギのジョンと楽しく散歩する様子を撮影した動画で、のんびりした時間の中に急に格闘のようなやり取りが始まったり、日向ぼっこをしたりと、普段の自然な姿が見られるところが気に入っています」

【田舎暮らし】かわいいヤギの散歩のしかた

https://www.youtube.com/watch?v=tdAgaKkJeu4



――ガジェット通信読者へメッセージをお願いします。

くまさん：「これからも飾らず、ありのままの普段の日常を発信していきたいと思っています。自然の中での暮らしや動物たちとの時間を楽しんでいただけたら嬉しいです。よかったらぜひ一度、動画を見てみてください！」

ヤギのジョンや猫のふわちゃんと共に、自然の中での飾らないありのままの日常を発信し続ける『くまの里山日記』さんの今後の活躍に注目です！

YouTubeチャンネル『くまの里山日記』

https://youtube.com/channel/UCB9oUpdm2S61UreCdsQOCQA

Xのアカウント『くまの里山日記』

https://x.com/kumano_satoyama

編集：かとじゅん

取材：屋久谷・手島