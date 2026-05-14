"白髪染め疲れの【40・50代】へ！ → 即こなれる♡「おしゃれ白髪ぼかし」

頻繁な白髪染めに疲れを感じ始めている大人世代には、白髪をデザインの一部としてなじませる、白髪ぼかしスタイルがおすすめ。細かなハイライトや明るめのカラーによって、即座にオシャレな雰囲気が手に入るかも。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、品良くこなれ見えを狙えるおすすめスタイルをご紹介します。

ブラウンベージュの外ハネレイヤーボブ

プツッとしたラインを残しつつ、レイヤーを入れて軽やかに仕上げた外ハネボブ。明るめのブラウンベージュをベースに極細ハイライトを散りばめることで、気になる白髪を自然にカバーしています。動きのあるシルエットが若々しい印象を添えてくれるため、明るすぎずとも今っぽい雰囲気が漂います。

地毛を活かした艶やかレイヤーミディ

地毛の色はそのまま活かし、極細ハイライトで白髪をなじませたスタイル。ハイライトは生え際を中心に入れているので、伸びてきた白髪もキレイにぼかせそうです。スタイリングは、トップは毛束をふんわりと揺らし、ベースは外ハネに。作り込みすぎないナチュラルな抜け感を求める人におすすめです。

ストレートタッチの軽やかセミロング

ブルーベースのグレージュカラーが映える、ストレートタッチの外ハネセミロングです。赤みを抑えたベースに細めのハイライトを入れることで、白髪をなじませながら立体感をプラス。落ち着いたカラーとシンプルなシルエットに忍ばせたレイヤーなどの技で、都会的で洗練された雰囲気に。

まろやかなミルクティーカラーのロングレイヤー

ふんわりとしたロングレイヤーをストレートタッチに整え、毛先をさりげなくワンカールさせたスタイル。ベースを明るめのミルクティーカラーに設定し、さらに極細ハイライトを重ねることで白髪が目立ちにくい状態を作っています。柔らかな色合いが女性らしさを引き立て、優しげな空気がまとえそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@dimo_and_kazuma様、@katayu1204様、@sakosakosakosako様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。