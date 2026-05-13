マウスコンピューターは、5月13日11時から6月3日10時59分まで、ECサイトにて「初夏のパソコンセール」を開催する。最大値引き額は70,000円（税込）となる。

【画像あり】対象のパソコン一覧

対象となるのは、『mouse』、ゲーミングブランド『G TUNE』、クリエイター向けブランド『DAIV』の各製品。ノートPCからデスクトップPCまで幅広いラインナップが値引きの対象となっている。

『mouse』からは、ノートPC「mouse A5-A5A01SR-A」が112,800円から109,800円（税込）に、デスクトップPC「mouse MH-A5A01」が149,800円から144,800円（税込）に値下げされる。

『G TUNE』からは、デスクトップPC「G TUNE FZ-I7A70」が514,800円から444,800円（税込）となり、最大値引き額となる70,000円（税込）の値引きが適用される。

『DAIV』からは、NVIDIA Studio認定PCのデスクトップ「DAIV KM-I7G6A」が384,800円から364,800円（税込）で販売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）