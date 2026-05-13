「大企業」勤めの友人家庭は“年2回”家族旅行に行っているのに対し、わが家は“2年に1回”程度…。やはり大企業の方が収入は多いのでしょうか？

企業規模で収入にどれくらいの違いがある？

厚生労働省の「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」では、企業規模を次のように分類しています。



・大企業：1000人以上の従業員がいる企業

・中企業：100～999人の従業員がいる企業

・小企業：10～99人の従業員がいる企業

企業規模別かつ64歳までの年齢別の平均賃金は表1の通りです。

表1

年齢 大企業 中企業 小企業 ～19歳 21万8400円 20万2600円 20万1900円 20～24歳 25万8400円 23万7600円 22万6300円 25～29歳 30万1700円 27万600円 25万8200円 30～34歳 34万4600円 29万9400円 28万6500円 35～39歳 38万6300円 32万2300円 30万5300円 40～44歳 42万2000円 34万6100円 31万8900円 45～49歳 43万9300円 36万2100円 33万円 50～54歳 44万7600円 37万6000円 33万6600円 55～59歳 46万5900円 37万6700円 33万5100円 60～64歳 35万7700円 31万6200円 31万5700円 全体平均 38万5100円 32万6200円 30万5600円

出典：厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査の概況」を基に筆者作成

表1を見てみると、55～59歳をピークとして、年齢が上がるほどに大企業と中小企業の収入の違いが大きい傾向があるといえます。そのため、大企業に勤めている人がいる家庭と中小企業に勤めている人がいる家庭を比較すると、収入に違いがあるように感じる人もいるでしょう。

ただし、あくまでも平均のため、実際の収入は会社によって異なります。会社によっては、中小企業でも大企業と同程度の収入を得られるケースもあるでしょう。



大企業勤めと中小企業勤めのメリット

大企業で働くメリットとして、収入が中小企業より高くなりやすいほかに、福利厚生の充実も挙げられます。企業によって福利厚生の内容は異なるものの、会社が掛金を負担する企業型確定拠出年金や家賃補助があるなど、経済的な支援を受けながら働けるでしょう。

また、大企業は名前を知られていることも多く、社会的信用があることもメリットです。クレジットカードやローンの審査では、大企業だとスムーズに進みやすい場合があります。

中小企業で働くメリットは早い段階からさまざまな仕事を任されやすい点です。会社によっては幅広い業務を担当できる可能性もあり、より多くの経験値を得られやすいといえます。また、中小企業は大企業よりも経営陣と距離感が近く、承認が取りやすく仕事をスピーディーに進められることもメリットです。

全体的に上司、部下の距離感も近いことが多いため、アットホームな雰囲気のなかで仕事を進められることも多いでしょう。

このように、収入面以外のメリットは大企業、中小企業によって異なります。また、中小企業でも福利厚生が充実しているところもあるため、収入だけで比較するのではなく、ほかの要素も含めて考えたときに自分と合っているかを確認することが重要です。



収入面で見れば大企業の方が多い傾向がある

厚生労働省の資料によると、平均賃金は年齢が上がるほど大企業と中小企業の違いは大きくなる傾向にあります。しかし、あくまでも平均である点には留意しておきましょう。

また、大企業勤めだと福利厚生の種類が多い傾向にあることや、社会的な信用性が高いことなどがメリットです。一方で中小企業は、大企業よりも裁量権の多いなかで仕事を進められるなどのメリットがあります。

平均収入だけで比較すると大企業の方がよいと感じるかもしれませんが、比較をするときは収入以外の要素も考慮することが大切でしょう。



出典

厚生労働省 令和7年賃金構造基本統計調査の概況

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー