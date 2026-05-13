可愛いが大渋滞ーーーッッ！！【セリア】の進化がとまらない♡「ファンシー雑貨」をチェック

【セリア】から、遊び心たっぷりの「ファンシー雑貨」が登場しています。食べ物モチーフを取り入れたポーチやシールなど、思わず手に取ってしまいそうなアイテムばかり。可愛さ満点の食べ物系雑貨をチェックしてみましょう。

収納アイテムが美味しそう！？

「ミニ収納ケース パンケーキ」\110（税込）

バターがのったパンケーキをモチーフにしたミニ収納ケース。側面にファスナーがついていて、中に小物を入れられます。焼き目のついたパンケーキにバターがじゅわっと溶けているとにかく可愛いデザイン。お皿の上に置いて、インテリアとして飾ってみたくもなりそう。見た目の可愛さだけでなく実用性も兼ね備えているモチーフアイテムです。

お寿司の立体シールが登場

「ステッカー ぷくぷく 回転寿司」 \110（税込）

回転寿司をモチーフにした膨らみがあるタイプのシール。いろんなネタが並んだデザインで、遊び心のある見た目が目を引きます。ほかのお寿司シールと合わせて購入すれば、自分だけのお寿司コレクションが完成するかも？

可愛さあふれるセリアのファンシー雑貨、気になった人はぜひチェックしてみてください。

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writer：Aoi.S