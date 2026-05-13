地元・神戸で会見、今後は指導者へ

フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が13日、地元の兵庫・神戸市内で引退会見に出席した。五輪3大会に出場し、計4つのメダルを獲得。世界選手権を4度制した女王が、26歳で現役生活に別れを告げた。会見の最後に、結婚をサプライズ発表。5月5日に一般男性と入籍したことを明かし、報道陣は騒然となった。

坂本は会見のラストに「この場を借りてご報告します。先日結婚いたしました」とサプライズ報告。報道陣からどよめきが起きた。相手は同い年、大学時代に出会ったという。「本当に真逆な方で、常に冷静で物事を考えられる人。でも楽しむことを忘れず一緒におもしろいことをしてくれる人。フィギュアスケートの関係者ではないです」と説明した。 コーチ2人にも報告。5月5日に入籍したという。

会見場にはカメラ約30台、100人を超える報道陣が集結。関係者から贈られた多数の花も並んだ。上下白のセットアップ衣装で登壇。冒頭に坂本のこれまでを振り返るVTRが流れ、シニアデビューの頃の自身の姿に思わず笑顔。中野コーチらのメッセージには目を潤ませ、最後は笑いながらも涙を拭った。

4歳でスケートを始めた坂本は2017-18年シーズンにシニアデビュー。全日本選手権で2位に入って18年平昌五輪に出場し、6位入賞を果たした。22年北京五輪では団体で銀、個人で銅メダルを獲得。全日本選手権は21年から5連覇、世界選手権は22年から3連覇と、女子のエースとして日本フィギュア界を牽引した。

引退を表明して臨んだ今年2月のミラノ・コルティナ五輪では団体、個人ともに銀メダルを獲得。現役ラストダンスとなった3月の世界選手権（プラハ）では、女子で3度の浅田真央を上回って日本勢最多4度目となる優勝。有終の美を飾った。今後は指導者の道へ進む意向を明かしている。



（THE ANSWER編集部）