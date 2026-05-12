NCT WISHが7月15日(水)にJapan Double A-Side Single「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」をリリースすることが発表された。

本作は日本オリジナルの両A面シングルで、NCT WISHとして初めて日本語をタイトルにした楽曲「YO-I-DON!」（読み：ヨーイドン！）と、TRFによる平成のヒット曲「BOY MEETS GIRL」のリメイクバージョンの2曲を収録。

今作は「平成リバイバル」をコンセプトに、音楽と愛で人々の願いや夢を応援し叶えていくNCT WISHが、世代を問わず全ての人へ、「音楽を通して新しい出会いを届けたい」というメッセージを込めた作品になっている。

情報解禁に合わせ、今作の楽曲ロゴも解禁された。NCT WISHのメンバーカラーが配色され、タイトルの通り明るく元気な印象でどこか懐かしさも感じさせる雰囲気の「YO-I-DON!」のロゴと、ボタンやチェック柄があしらわれたエモーショナルな雰囲気の「BOY MEETS GIRL」のロゴ。

「BOY MEETS GIRL」は「出会い」や「恋」「旅立ち」をテーマにした90年代を代表する名曲であるが、NCT WISHが本作に込めたメッセージともまさにリンクした1曲。NCT WISH自身も初のJ-POP楽曲のリメイクに挑戦し、新たな発見や出会いを経験していくだろう。

「YO-I-DON!」は音源に関する詳細な情報こそまだ解禁されいないものの、タイトルやロゴからも既にワクワクする印象を感じさせる。

NCT WISH Japan Double A-Side Single「YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL」

2026年7月15日(水) 発売

Pre-order：https://NCT-WISH.lnk.to/YID_BMG AVCK-43651 [初回生産限定盤 SION Ver.]

AVCK-43652 [初回生産限定盤 RIKU Ver.]

AVCK-43653 [初回生産限定盤 YUSHI Ver.]

AVCK-43654 [初回生産限定盤 JAEHEE Ver.]

AVCK-43655 [初回生産限定盤 RYO Ver.]

AVCK-43656 [初回生産限定盤 SAKUYA Ver.]

AVCK-43657 [通常盤 YO-I-DON! Ver.]

AVCK-43658 [通常盤 BOY MEETS GIRL Ver.] 形態：Single CD ※全形態共通

価格：1,500円 (税込) ※全形態共通