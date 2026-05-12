お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が11日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・55）に出演。嫌いなMCの特徴を語った。

この日は「芸人毒出しノート」企画。岩井が日頃感じているテレビや芸能界に対する「毒」をぶちまけ、MCの「とろサーモン」久保田、「ウエストランド」井口とトークに花を咲かせた。

岩井はテレビ演出に対する毒として「出演者に散々文句を言わせたり毒を吐き出させていたMCが、最後に『文句言ってるけど本当は好きなんだよな？』みたいに可愛げを出させるようなパスをしてくるが、好きなら言わないし、あの予定調和がテレビをつまらなくしてる原因だと思う」と発表。これに井口と久保田は爆笑した。

岩井は「いますよね。性格の悪い人間としてずっとイジってたのに、何可愛げ求めてくるんだって。辻褄が合わない」とバッサリ。「あとめちゃくちゃイジって、めちゃくちゃスベらせるようなパスをいっぱい出して、ほんとに最後だけちょっとウケたら“やっぱ面白いな”みたいな感じで終わるやついるじゃないですか。“コイツ、悪人になることも拒むんかい！”って思うんです」と善悪どちらかに振り切れないMCが気に食わないとトーク。

さらに「コンビ間でケンカさせられる時とかあるじゃない、焚きつけられて。最後“でもお互いのことちょっとは好きなんだろ？”みたいな、最後可愛げ出させるみたいな。そんなフォローなくても別に仲悪くならない」と苦言。井口が「揉めさせて、責任も取らずみたいな」と代弁すると岩井は「そうそうそう」と激しく同意。「何の理由もなく言う時あるもんね。“でもね、仲良いんだよね？”って。収束に向かうために辻褄が何も合ってない」と批判した。