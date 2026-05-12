◾️ライブ映像作品『Mori Calliope 2nd Concert “Grimoire”』

2026年7月17日（金）リリース

購入：https://lnk.to/mc_grimoire

〈初回限定盤〉

価格：12,100円（税込）品番：UPXH-29080

内容：

・Blu-ray

・アクリルスタンド

・折りたたみポスター

※スペシャルＢＯＸに封入

〈通常盤（Blu-rayのみ〉

価格：8,800円（税込）品番：UPXH-20158

▼収録内容

M1 MERA MERA

M2 未来島〜Future Island〜

M3 Yona Yona Journey

M4 NEZUMI Scheme

M5 FLASH BANG ※半角スペース入る

M6 Make ‘Em Afraid

M7 Cult Following

M8 SNEAKING feat. Lotus Juice

M9 six feet under

M10 DONMAI

M11 Wanted, Wasted

M12 Overkill

M13 Last Days

M14 skeletons

M15 through the blue

M16 Taste of death

M17 タイドfeat. AI

M18 Go-Getters

Encore

M19 Scuffed Up Age

M20 glass slipper

M21 Black Sheep

M22 Left for Dead Lullaby

※収録内容は、初回限定盤/通常盤共通となります。

※本作品にはゲストアーティストの出演は含まれておりません。

▼先着特典

・Mori Calliope International Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE共通：

Dead Beatsステッカー

・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着

・ネオウィング／CDJAPAN（OVERSEAS）：Dead BeatsミニアクリルスタンドA

・アニメイト（通販含む）：Dead BeatsミニアクリルスタンドB

・TOWER RECORDS：Dead BeatsミニアクリルスタンドC

・楽天ブックス：アクリルスタンド

・あみあみ：アクリルキーホルダー

・他、全国CDショップ／ECサイト：ポストカード

※特典は先着の為、無くなり次第、配布終了となります。お早目のご予約・ご購入をおすすめいたします。

※特典のデザインは決定次第ご案内いたします。