Mori Calliope、＜2nd Concert “Grimoire”＞のライブ映像作品リリース決定＆ティザー映像公開
Mori Calliopeが、ライブ映像作品『Mori Calliope 2nd Concert “Grimoire”』を7月17日にリリースすることを発表した。
本作は、日本時間の2025年2月27日にアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスのHollywood Palladiumで開催された＜Mori Calliope 2nd Concert “Grimoire”＞の模様を収録したライブ映像Blu-rayダ。バンドとともに会場を熱狂させた現地のエネルギーを閉じ込めた作品になっているとのことで、本日ティザー映像が公開された。
なお初回限定盤には、Blu-rayに加え、グッズとしてアクリルスタンドや折りたたみポスターが封入となるスペシャルBOX仕様となっている。
◾️ライブ映像作品『Mori Calliope 2nd Concert “Grimoire”』
2026年7月17日（金）リリース
購入：https://lnk.to/mc_grimoire
〈初回限定盤〉
価格：12,100円（税込）品番：UPXH-29080
内容：
・Blu-ray
・アクリルスタンド
・折りたたみポスター
※スペシャルＢＯＸに封入
〈通常盤（Blu-rayのみ〉
価格：8,800円（税込）品番：UPXH-20158
▼収録内容
M1 MERA MERA
M2 未来島〜Future Island〜
M3 Yona Yona Journey
M4 NEZUMI Scheme
M5 FLASH BANG ※半角スペース入る
M6 Make ‘Em Afraid
M7 Cult Following
M8 SNEAKING feat. Lotus Juice
M9 six feet under
M10 DONMAI
M11 Wanted, Wasted
M12 Overkill
M13 Last Days
M14 skeletons
M15 through the blue
M16 Taste of death
M17 タイドfeat. AI
M18 Go-Getters
Encore
M19 Scuffed Up Age
M20 glass slipper
M21 Black Sheep
M22 Left for Dead Lullaby
※収録内容は、初回限定盤/通常盤共通となります。
※本作品にはゲストアーティストの出演は含まれておりません。
▼先着特典
・Mori Calliope International Online Shop/UNIVERSAL MUSIC STORE共通：
Dead Beatsステッカー
・Amazon.co.jp：オリジナルコットン巾着
・ネオウィング／CDJAPAN（OVERSEAS）：Dead BeatsミニアクリルスタンドA
・アニメイト（通販含む）：Dead BeatsミニアクリルスタンドB
・TOWER RECORDS：Dead BeatsミニアクリルスタンドC
・楽天ブックス：アクリルスタンド
・あみあみ：アクリルキーホルダー
・他、全国CDショップ／ECサイト：ポストカード
※特典は先着の為、無くなり次第、配布終了となります。お早目のご予約・ご購入をおすすめいたします。
※特典のデザインは決定次第ご案内いたします。
関連リンク
◆Mori Calliope オフィシャルYouTubeチャンネル
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