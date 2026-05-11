９日、黒竜江省大興安嶺地区の北極湖で卵を温めるコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／荘宇）

【新華社ハルビン5月11日】中国最北の省、黒竜江省で渡り鳥が子育ての時期を迎えた。繁殖地では卵を抱き、ひなの世話をする鳥たちの姿が見られる。

８日、黒竜江省撫遠市の湿地で卵を温めるコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／李擁軍）

９日、黒竜江省チチハル市の扎竜（ジャロン）国家級自然保護区にある克欽湖湿地で、ひなの世話をするコウノトリ。（ハルビン＝新華社配信／王勇剛）

８日、黒竜江省肇東市の千鶴島観光風景区で卵を温めるコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）

９日、黒竜江省同江市の林で撮影したヘラサギのつがい。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉万平）

９日、黒竜江省双鴨山市の黒竜江安邦河国家湿地公園で、ひなの世話をするアオサギ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／韓陽）

９日、黒竜江省富錦市の黒竜江三環泡国家級自然保護区で、ひなの世話をするコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）

８日、黒竜江省ハルビン市の群力外灘湿地で巣作りをするカンムリカイツブリのつがい。（ハルビン＝新華社配信／張樹）

９日、黒竜江省富錦市の黒竜江三環泡国家級自然保護区で卵を温めるコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）

８日、黒竜江省肇東市の千鶴島観光風景区で、ひなの世話をするコウノトリ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）

８日、黒竜江省肇東市の千鶴島観光風景区で卵を温めるヘラサギとアオサギ。（ドローンから、ハルビン＝新華社配信／劉大鵬）